Почему собака не любит, когда ее гладят

Многих потенциальных хозяев расстраивает известие о том, что далеко не все домашние животные любят, чтобы их «тискали». Но есть и хорошая новость: к питомцам просто нужно найти свой уникальный подход. Как сделать «обнимашки» приятными и для людей, и для собак? Давайте разбираться.

Фото: Petstory Petstory

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Просто представьте: всегда ли к объятиям и поглаживаниям готовы вы сами? Даже у самых тактильных людей в жизни есть моменты, когда ну совсем не до ласк — рабочие онлайн-встречи, выполнение сложного домашнего задания и прочие моменты, когда нужна предельная концентрация внимания.

Ровно такого же отношения к поглаживаниям придерживаются и животные. Да, собаку вряд ли можно застать за созвоном в Zoom, но, если она занята, к примеру, игрой с мячом или другими собаками, вкусным обедом или просто находится не в настроении, наберитесь терпения и не пытайтесь её «потискать» — это вполне может подождать.Собаке может не нравится поглаживание, если она была чем-то занята в этот момент.

Фейсконтроль

Вновь примеряем ситуацию «на себя»: будете ли вы рады, если вас вдруг решит обнять или погладить по голове незнакомый вам человек? Вот-вот. Не стоит думать, что мировоззрение собак устроено принципиально по-другому. Животным требуется время, чтобы привыкнуть к обществу своих хозяев и проникнуться доверием к ним. Странно ожидать, что они будут расположены к чужому человеку при первой же встрече.

Конечно, это зависит ещё и от породы и характера конкретного питомца — некоторые собаки отличаются большей тактильностью и охотнее разрешают себя потрогать. Но не стоит забывать и о том, что в случае недовольства собака не всегда будет заявлять об этом громко. Дело в том, что часто животные относятся к прикосновениям со смирением, понимая, что контакта (особенно если в доме дети) скорее всего не избежать. Также, будучи очень преданными, они не хотят разочаровывать своих хозяев.

Информация для тех, кто хочет как лучше

Интересно, что у собак есть отдельные зоны, прикосновения к которым приносят больше радости:

под/между ушами;

под подбородком;

по бокам;

иногда — повыше, в районе груди/живота.

Вопреки распространенным стереотипам, большинство собак не любят поглаживания по голове. И, если вы используете этот жест в качестве одобрения во время тренировок — поверьте, навык животное будет осваивать дольше обычного.