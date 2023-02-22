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49 минут назад

Как уберечь дом от огня

Вестник Бутова

Сотрудники Управления по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ рекомендуют «дачникам» и жителям частных домов соблюдать правила пожарной безопасности.

Как уберечь дом от огня
Фото: unsplash.comunsplash.com

Зимой следует придерживаться установленных норм и требований пожарной безопасности.

Первая рекомендация - систематически контролировать состояние электропроводки в доме.

«Известно, что электропроводка - частая причина возникновения пожара. Ответственное отношение к ее монтажу и своевременной диагностике значительно снизит риски возникновения пожара!», - сказал начальник Службы ГО и ЧС по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ, Владимир Солонченко.

Вторая рекомендация - установить противопожарную систему в доме.

«Экономить на датчиках дыма и автоматической системе пожаротушения крайне беспечно и необдуманно. Противопожарная система значительно повышает пожарную безопасность. В доме наиболее опасны помещения, в которых находится электро- и газооборудование. Например, электрощитовая или котельная и другие пожароопасные объекты!», - добавил Владимир Солонченко.

Третья рекомендация - обеспечить защиту в зонах риска.

«У многих жителей частных домов и «дачников» имеются печи и камины. Мало кто придерживается важной рекомендации - обогревательная система должна быть окружена «несгораемым полом». Например, камнями или пластами железа!», - сказал Владимир Солонченко.

И важная, четвертая рекомендация - иметь под рукой средства пожаротушения.

«Наличие огнетушителя или бочки с водой в доме значительно снизят риски и последствия возгораний, ведь можно самостоятельно, еще до приезда экстренных служб, потушить или хотя бы свести к минимуму ущерб, полученный от возгорания!», - подытожил Владимир Солонченко.

Сотрудники Управления по ЮЗАО просят жителей Юго-Западного округа следовать правилам пожарной безопасности!

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефону «112».

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