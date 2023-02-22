Как уберечь дом от огня

«Наличие огнетушителя или бочки с водой в доме значительно снизят риски и последствия возгораний, ведь можно самостоятельно, еще до приезда экстренных служб, потушить или хотя бы свести к минимуму ущерб, полученный от возгорания!», - подытожил Владимир Солонченко.