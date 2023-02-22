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1 час назад

Как экономично обновить интерьер

Вечерняя Москва

Самый недорогой ремонт — это ремонт своими руками, однако не стоит экономить на всем. Об этом рассказал сооснователь бренда дизайнерской мебели, дизайнер, архитектор Константин Лагутин.

Как экономично обновить интерьер
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, освежить интерьер в квартире вполне можно своими силами. Дизайнер добавил, что для этого можно купить краску, перекрасить стены и переставить мебель.

Также можно преобразить пространство с помощью б/у вещей, которые продаются на торговых площадках. Также можно разбить комнату на отдельные зоны и поменять местами предметы мебели, передает РИАМО.

В свою очередь дизайнер Евгений Гриневич посоветовал не покупать электрическую соковыжималку, фритюрницу и элетрофондюшницу. Обычно люди крайне редко пользуются такими гаджетами, ведь они только захламляют кухню, передает Nation News.

Дом и сад,Константин Лагутин,
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