Как экономично обновить интерьер

Самый недорогой ремонт — это ремонт своими руками, однако не стоит экономить на всем. Об этом рассказал сооснователь бренда дизайнерской мебели, дизайнер, архитектор Константин Лагутин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, освежить интерьер в квартире вполне можно своими силами. Дизайнер добавил, что для этого можно купить краску, перекрасить стены и переставить мебель.

Также можно преобразить пространство с помощью б/у вещей, которые продаются на торговых площадках. Также можно разбить комнату на отдельные зоны и поменять местами предметы мебели, передает РИАМО.