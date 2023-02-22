8 вещей в квартире, которые выдают дурной вкус хозяйки

О вкусах не спорят, и все-таки умение гармонично сочетать вещи ценилось всегда.

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Некоторые предметы практически нереально встроить в стильный интерьер — именно такие попали в наш список.

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Проверьте, есть ли они в вашем доме.

Пластиковые панели на стенах

Плюсы пластика налицо: легко монтировать, недорого стоит, можно выбрать расцветку и буквально за день обновить интерьер. На практике все не так радужно: панели электризуются и собирают пыль, покрытие легко проломить по неосторожности, плюс швы никуда не спрячешь, какими бы незаметными они ни были. Как ни крути, в интерьере натуральные материалы всегда будут выглядеть в разы лучше имитации — даже голый кирпич интереснее напечатанного на пластике мрамора.

Репродукции

Полбеды, когда копия выполнена художником: сымитировать шедевр — тоже мастерство. Но имейте в виду, условные «Мона Лиза» и «Мишки в лесу» будут сильно дешевить интерьер, а копия малоизвестной работы любимого художника вполне может вписаться в обстановку. Особый случай — низкокачественная фотопечать в массивной золотой раме — с таким украшением квартира выглядит декорацией спектакля. Это не значит, что украсить стены могут только те, кто тратит миллионы на аукционах. Правило «недорогой оригинал всегда лучше дорогой подделки» работает безотказно. Эффектный постер или картина начинающего художника будут выглядеть выигрышнее низкопробных репродукций.

Ламбрекены

Сложные многослойные занавески когда-то считались признаком достатка, а сегодня выглядят уместно крайне редко: загсу массивные драпировки простить можно, а квартире с невысокими потолками — нет. Пора признать: ламбрекены не сделают из комнаты дворцовый зал, они утяжелят окно и визуально «съедят» пространство.

Цветастая кухонная утварь

Основа любого стиля — единство дизайн-решений. Когда на одной кастрюле поле лаванды, на другой — подсолнухи, а на третьей — вишни, увы, это выглядит негармонично и автоматически переходит в разряд безвкусицы. По отдельности такие вещи могут быть симпатичными, но дружат они крайне редко. В общем, от ароматного букета засушенной лаванды в доме станет гораздо уютнее. А кастрюлю вместо принтов пускай украсят ваши кулинарные шедевры.

Плед неуместной расцветки

Только представьте: большая светлая спальня в пастельных тонах и... плед в расцветке леопарда на кровати. Эта ошибка встречается сплошь и рядом. Ведь общее впечатление от помещения складывается не только из цвета стен и штор. Найти стильный и недорогой текстиль бывает непросто, но оно того стоит! Спальня (как и любая другая комната) приобретет законченный вид и всегда будет ждать вас в своем лучшем виде.

Салфетки с принтами

Салфетки с ярким принтом подойдут для детской вечеринки — и не более того. Распространенные бледно-зеленые, розовые и желтые варианты тоже сложно представить в дорогом интерьере. Берите белые — не ошибетесь. Особое внимание стоит уделить пластиковым салфеткам-подстилкам под тарелки. Не забывайте, что даже такие мелочи создают ощущение комфорта или, напротив, хаоса.

Искусственные цветы

Пожалуй, лучше обойтись совсем без растений, чем украсить дом «вечнозеленым» пластиком. Сторонники искусственных цветов скажут, что качественные дорогие экземпляры практически неотличимы от живых. Но одно дело, когда такие лианы висят, скажем, под потолком в баре или украшают темный коридор офиса — альтернативы там просто нет. И совсем другое — когда вы держите поддельную орхидею на светлом подоконнике. Советуем завести живые растения — не все они капризны в уходе, а их вклад в уют несоизмерим с фейками.

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