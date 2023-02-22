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29 минут назад

Эксперты рассказали, как определить свежесть цветов

Вечерняя Москва

Специалисты рассказали, как выбрать цветы и определить их свежесть.

Эксперты рассказали, как определить свежесть цветов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В первую очередь они рекомендуют обратить внимание на стебель — он не должен быть очень сухим. Кроме того, признаком свежести цветов, и в частности роз, считается наличие так называемого «рубашечного листа». Это нижние, более толстые лепестки, которые растут у цветоножки, обрамляя полураспустившийся бутон.

Также стоит оценить степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые цветы, так как они дольше простоят, передает издание «Профиль».

Кроме того, нужно обратить внимание на эластичность лепестков. Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он вернется на место и примет прежнюю форму.

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