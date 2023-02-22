Эксперты рассказали, как определить свежесть цветов

Специалисты рассказали, как выбрать цветы и определить их свежесть.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В первую очередь они рекомендуют обратить внимание на стебель — он не должен быть очень сухим. Кроме того, признаком свежести цветов, и в частности роз, считается наличие так называемого «рубашечного листа». Это нижние, более толстые лепестки, которые растут у цветоножки, обрамляя полураспустившийся бутон.

Также стоит оценить степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые цветы, так как они дольше простоят, передает издание «Профиль».