Как обустроить квартиру для семьи с детьми? 5 советов

Вне зависимости от площади квартиры места всегда не хватает. Особенно заметным это становится, когда в семье появляются дети. Привычному порядку наступает конец, потому что ребенок видит прекрасное по-своему и со всей отдачей начинает воплощать идеи. Но виноват, конечно же, не ребенок и не квадратные метры, а неграмотное планирование пространства. Стоит внести некоторые коррективы, и сразу появятся место, воздух и хорошее настроение. Как заботливо обустроить квартиру, чтобы жить в ней стало удобно и взрослым, и детям, как выбрать безопасную мебель для ребенка, объясняем вместе с экспертами.

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Начинаем с нуля

Прежде чем приступать к любым переделкам, нужно сесть и очень хорошо подумать, где и что будет располагаться. Если места не слишком много, то некоторые зоны придется объединить, и здесь важно случайно не соединить несочетаемое.

«Учитывайте особенности всех членов семьи: малышам нужно играть, взрослым — работать и отдыхать в тишине и так далее. Не пытайтесь уместить на одной площади противоречащие друг другу вещи. Например, совмещение детского уголка и кабинета — плохая идея, а вот на кухне вполне можно сделать пространство с мини-кухней для малыша, чтобы он больше проводил времени вместе с родителями и не скучал», — говорит Елизавета Родионова, дизайнер, специалист компании по производству керамогранита Estima.

Делаем расчеты

После того как разобрались с распределением зон, возьмите рулетку и убедитесь, что вам на все хватает места. Причем учитывайте также, что ящики и дверцы должны не только вмещаться в комнату в закрытом состоянии, но и открываться. Эксперт советует зонировать пространство с учетом всех размеров мебели, включая диван в разложенном виде, шкаф с открытыми дверцами, комод с выдвинутыми ящиками.

Планируем пространство

Грамотная планировка поможет сделать удобным и функциональным любое, даже самое маленькое пространство. В небольших квартирах предпочтение стоит отдавать закрытым системам хранения, которые позволяют скрыть визуальный шум и уместить больше на той же площади. Чтобы малыш случайно не прищемил пальцы, выбирайте шкафы и ящики, оснащенные доводчиками, как, например, в коллекции мебели для гостиной Lazurit.

Для небольшой спальни идеально подходят шкафы-купе. В отличие от распашных систем хранения, они не требуют дополнительного свободного пространства перед шкафом для комфортного использования. Первое время малыш, как правило, спит с родителями в одной комнате, поэтому, выбирая шкаф-купе, важно учесть уровень шума при открытии раздвижных фасадов. Так, тяжелые массивные двери этого шкафа-купе движутся плавно и бесшумно.

Lazurit

Разделить пространство на зоны можно с помощью следующих приемов:

всевозможных перегородок из дерева, гипсокартона, стекла и металла;

мебели: шкафов, тумб, диванов, ширм, стеллажей;

отделки — зонировать пространство можно с помощью сочетания разных фактур и видов отделки, например, используя рейки, молдинги, декоративные панели;

освещения — к примеру, для разделения зоны готовки и столовой на кухне.

Думаем о безопасности

Чем младше дети, тем выше требования к безопасности. Учитывать нужно не только конструктивные особенности предметов, но и качество материалов, из которых они изготовлены. Это в полной мере касается и материалов, используемых в качестве отделки.

Как объясняет Елизавета Родионова, нужно создать систему хранения, которую сможет открыть только взрослый (есть специальные блокираторы или другие варианты). Тем не менее не стоит закрывать полностью все, ребенку нужно развиваться и исследовать окружающее пространство. Во-первых, у малыша должен быть собственный шкафчик или комод, где все нужные ему вещи будут под рукой и до них будет легко дотянуться. Декор, игрушки, отделочные материалы и, конечно же, мебель лучше выбирать из натуральных материалов. В каталоге Lazurit можно найти мебель, отмеченную эко-сертификатом, как, например, этот шкаф.

Lazurit

Бренд позаботился не только об экологичности мебели, но и о других параметрах безопасности. Чаще всего опасение родителей вызывают зеркальные фасады, которые могут разбиться и поранить ребенка. Чтобы избежать несчастного случая, производитель на многих изделиях усиливает зеркала противоосколочной пленкой, как, например, у этого трехдверного шкафа-купе. Даже если малыш заиграется и нечаянно повредит зеркальный фасад, осколки останутся на пленке и не причинят ребенку вреда.

На кухне или в гостиной стоит предусмотреть шкафы и ящики, в которых не будут храниться опасные предметы вроде ножей, лекарств, топориков для разделки мяса, ножниц, бритвенных станков и так далее. Также стоит предусмотреть накладки и уголки на острые и опасные поверхности, косяки дверей.

«Если есть возможность выделить детскую комнату, важно, чтобы ребенку в эту комнату хотелось возвращаться и после прогулки, и после детского сада или школы. Нужно обеспечить хорошее освещение, приятное напольное покрытие, стены могут быть светлого оттенка с растительным рисунком. В комнате должна быть уютная люстра с теплым светом, а также комод или шкаф, чтобы ребенок сам мог брать и возвращать на место свои вещи. У него должен быть рабочий стол, где он будет хранить кисточки, карандаши и раскраски, а затем и учебники. Необходимо также в комнате разместить полку или стеллаж для первых коллекций — животных, машинок, кукол или строительных инструментов. В раннем возрасте малышу нужно место, где он может уединяться, — палатка или шатер, так как комната для него еще очень велика. Важный элемент в детской комнате — шведская стенка и другие спортивные снаряды, чтобы ребенок мог тратить энергию здесь и не лезть на шкафы, столы и в другие опасные места», — говорит дизайнер интерьера Ольга Полоскова.

Выбираем мебель

Мебель, предназначенная для детей, должна учитывать особенности их развития и соответствовать возрасту. Малыши даже во сне ухитряются быть максимально подвижными и активными, поэтому покупать для них лучше кроватку с бортиками. Если кровать уже стоит, можно просто укомплектовать бортиками существующую модель и легко снять их, когда ребенок подрастет. Подушки и матрасы выбирайте ортопедические.

Lazurit

Идеально, когда безопасность ребенка обусловлена самой конструкцией мебели. Так, например, у этого дивана нет твердых ребер, подлокотников и углов. Ребенок не ударится, не вписавшись в поворот.

Если места совсем мало, лучше всего сделать уютный уголок с удобной системой хранения. Также очень выручает мебель-трансформер и двухуровневые варианты (например, на втором этаже конструкции кровать, а на первом — рабочее место или игровой уголок).

Дом, в котором живет ребенок, должен быть не только интересным и комфортным, но и безопасным для него. Поэтому так важно выбрать компанию-производителя, которой можно доверять.

Один из крупнейших производителей в России, Lazurit, занимается изготовлением мебели уже более 30 лет. Его салоны представлены в 170 городах страны. Кроме того, всегда можно оформить онлайн-заказ в интернет-магазине или мобильном приложении.

Перед покупкой будет удобно связаться с консультантом, который по видеосвязи покажет и расскажет об интересующих вас предметах мебели, чтобы вы могли сделать правильный выбор. Над каждым изделием работает команда дизайнеров и технологов, а вся продукция проходит строгий контроль на всех этапах производства. На фурнитуру Lazurit дает пожизненную гарантию, а на большую часть остальной продукции — три года.

Зная все нюансы, можно легко превратить свою квартиру в функциональное, удобное и красивое пространство, в котором будет хорошо и взрослым, и детям.

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