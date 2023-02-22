Россиянам рассказали о самом полезном для собак продукте

Владельцы собак по-разному относятся к кормёжке своих питомцев. Одни в основном берут сухие корма, другие кормят пса тем же, что едят сами. Кто же прав? Ветеринар Богдан Галкин рассказал, что самый полезный и вкусный для собак продукт — это говяжий рубец. Также можно иногда побаловать пёселя лососем, говяжьим сердцем или печенью. Регулярно надо давать овощи. А в качестве лакомства можно предложить собакам трахеи, ведь их очень удобно грызть.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Самый вкусный и полезный субпродукт для собак — это говяжий рубец. Рекомендуется давать неочищенный рубец в сыром виде маленькими порциями, заранее необходимо его проморозить в течение 7 дней, так мы предотвратим возможное заражение глистами», — рассказал ветеринар изданию News.ru.

Также можно давать собакам говяжье сердце, в котором содержится много коллагена. А в говяжьей печени много витаминов А, В, E, D, минералов и аминокислот.

Отваренную несколько минут печень можно давать раз в неделю, так же, как и говяжьи почки. Можно подкармливать питомца и очищенным от косточек лососем или яйцами. Они богаты фолиевой кислотой, аминокислотами, железом, селеном, а также витаминами А, D и В12.

«Ну и, конечно, около 50% рациона должны составлять злаки, овощи, фрукты и растительные масла. Так мы избежим белкового перекорма, который может ударить по печени и почкам, и улучшим пищеварение», — резюмировал Галкин.