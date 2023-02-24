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1 час назад

Эксперты назвали пять секретов выращивания овощей дома

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, как самостоятельно обустроить мини-огород дома на подоконнике.

Эксперты назвали пять секретов выращивания овощей дома
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По их мнению, лучше для выращивания выбирать мелкоплодные высокоурожайные сорта, так как они поспевают гораздо быстрее. Также важно не допускать пересыхания почвы. Это может привести к тому, что растение сбросит завязь и цветы.

Необходимо закрывать рассаду от попадания солнечных лучей, потому что ультрафиолет может вызвать на листьях ожоги. По мнению экспертов, не нужно злоупотреблять удобрениями и не стоит высаживать несколько саженцев в одну емкость, передает Пятый канал.

Дом и сад,
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