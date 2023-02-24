Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
35 минут назад

Ветеринар Каблуков рассказал, как часто собака должна проходить медосмотр

Мира Маркина

Если животное младше 10 лет, достаточно показывать его врачу раз в год. Пожилым собакам рекомендуется посещать ветклинику в два раза чаще. Об этом ветеринар-онколог Александр Каблуков рассказал "Газете.ру".

Ветеринар рассказал, как часто собака должна проходить медосмотр
Фото: PxherePxhere

Молодому животному необходимо ежегодно прививаться, сдавать анализы крови, проходить осмотр и делать УЗИ брюшной полости, объяснил специалист. Рентгенограмма легких, которую иногда делают в ветклиниках, не помогает обнаружить рак или метастазы.

Когда животное старше 10 лет, ему требуется более пристальное внимание. Поскольку риск рака возрастает, Александр Каблуков рекомендует проходить осмотр с пожилым питомцем раз в полгода.

Кинолог Голубев разъяснил, как понять, что у собаки бронхит

Ранее "Рамблер" развеивал популярные мифы о собаках.

Дом и сад,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий