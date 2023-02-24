Ветеринар рассказал, как часто собака должна проходить медосмотр

Если животное младше 10 лет, достаточно показывать его врачу раз в год. Пожилым собакам рекомендуется посещать ветклинику в два раза чаще. Об этом ветеринар-онколог Александр Каблуков рассказал "Газете.ру".

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Молодому животному необходимо ежегодно прививаться, сдавать анализы крови, проходить осмотр и делать УЗИ брюшной полости, объяснил специалист. Рентгенограмма легких, которую иногда делают в ветклиниках, не помогает обнаружить рак или метастазы.

Когда животное старше 10 лет, ему требуется более пристальное внимание. Поскольку риск рака возрастает, Александр Каблуков рекомендует проходить осмотр с пожилым питомцем раз в полгода.