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2 часа назад

Что делать если разбился градусник с ртутью дома

Клео.Ру

Классический градусник с ртутью есть практически у каждого дома. Если вы вдруг случайно разбили градусник в доме, то не паникуйте. В данной статье мы расскажем вам, что нужно делать в этой ситуации.

Что делать если разбился градусник с ртутью дома
Фото: Клео.РуКлео.Ру

План действий

Для удобства мы разбили инструкцию на 8 шагов:

Для начала нужно в срочном порядке всех вывести из комнаты, особенно детей. Не допускать никого в комнату, пока не будет проведена тщательная уборка.

Затем следует открыть окна в комнате, чтобы проветрить помещение. При этом важно закрыть дверь. Нельзя создавать сквозняк, иначе пары ртути пойдут по всему дому.

Наденьте медицинскую маску или хотя бы марлевую повязку, которую нужно пропитать раствором соды или хотя бы смочить водой.

Наденьте резиновые перчатки, чтобы ртуть и осколки стекла не попали на руки.

Соберите обломки стекла. Для мелких деталей можно использовать пинцет или что-то подобное. Поместите обломки в стеклянную банку, чтобы избежать контакта с ними.

Для сбора вытекшей ртути отлично подойдет медицинская спринцовка. Если ее не оказалось под рукой, то можно использовать плотную бумагу. Собранное также нужно поместить в стеклянную банку.

Самые мелкие капли ртути удобно собрать с помощью скотча. Не используйте для этого пылесос! Все собранное поместите в стеклянную банку и плотно закройте крышкой.

Обработайте место, где разбился градусник, концентрированным раствором марганцовки.

Останется только отнести собранный контейнер в местный центр утилизации опасных отходов.

Заключение

Разбитый градусник с ртутью — это довольно серьезный случай, к которому нужно отнестись ответственно. Если вы будете следовать указанной инструкции, то сможете очистить квартиру и избежать неприятных последствий для здоровья и окружающей среды.

Дом и сад,
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