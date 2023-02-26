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1 час назад

Три цветка, которые можно выращивать дома

Ferra.ruиещё 1

Многие растения, которые часто встречаются в саду, можно выращивать и в домашних условиях. Вот несколько примеров таких растений.

Три цветка, которые можно выращивать дома
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существуют как минимум три разновидности растений, которые отлично будут себя чувствовать и в саду, и дома. Поэтому вы можете подумать о том, чтобы ближе к зиме их забирать из сада и пересаживать в горшок.

Бегония вечноцветущая. Она вся постоянно покрыта цветами. Кроме того, ухаживать за ней довольно легко. До того как появятся первые всходы, семена нужно держать под плёнкой либо под прозрачной крышкой. В большие ёмкости пересаживать их необходимо в фазе 2-3 настоящих листа. Для обильного цветения нужно немного подрезать побеги.

Пеларгония (герань). Если вы её посеете в декабре, то зацветёт она в июле. Поскольку семена этого растения мелкие, вы можете сначала их положить в небольшие ёмкости. Всходы у вас появятся примерно спустя неделю, в фазе 2-3 настоящих листочков можно уже всё пересаживать в горшки. Не забывайте также удобрять цветы.

Колеус. Семена этих цветов вы можете сеять в мини-теплицы или контейнеры. Следите за тем, чтобы семена были достаточно увлажнённые и тёплые. Не забывайте и об освещении.

Дом и сад,
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