Три цветка, которые можно выращивать дома

Многие растения, которые часто встречаются в саду, можно выращивать и в домашних условиях. Вот несколько примеров таких растений.

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Существуют как минимум три разновидности растений, которые отлично будут себя чувствовать и в саду, и дома. Поэтому вы можете подумать о том, чтобы ближе к зиме их забирать из сада и пересаживать в горшок.

Бегония вечноцветущая. Она вся постоянно покрыта цветами. Кроме того, ухаживать за ней довольно легко. До того как появятся первые всходы, семена нужно держать под плёнкой либо под прозрачной крышкой. В большие ёмкости пересаживать их необходимо в фазе 2-3 настоящих листа. Для обильного цветения нужно немного подрезать побеги.

Пеларгония (герань). Если вы её посеете в декабре, то зацветёт она в июле. Поскольку семена этого растения мелкие, вы можете сначала их положить в небольшие ёмкости. Всходы у вас появятся примерно спустя неделю, в фазе 2-3 настоящих листочков можно уже всё пересаживать в горшки. Не забывайте также удобрять цветы.