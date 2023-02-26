Если купили слишком рано: как сохранить саженцы пиона до высадки

С февраля в садовые центры начинает поступать посадочный материал из Европы, в том числе и клубни пионов. Конечно, лучше покупать пионы в более поздние сроки, но если уж так случилось, что вы приобрели корень рано, то возникает вопрос, как его без потери сохранить до высадки в грунт. Весной пионы просыпаются и начинают вегетировать очень рано. В средней полосе мы можем наблюдать как красные «клювики» молодых побегов пионов появляются из-под земли как только стает снег.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Два периода роста корней пиона: весенний и осенний

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У пиона есть два периода роста корешков – весенний и осенний. Это касается и травянистых пионов, и древовидных.

Весенний период роста

В конце января – феврале у клубней пиона заканчивается зимний период покоя, и они начинают просыпаться. При температуре ~ +5°С начинается активный период роста. У пиона образуются придаточные корни и почти по всей длине придаточных корней многочисленные всасывающие корешки. Когда начинается рост этих корешков, трогаются в рост и побеги. Этот весенний период роста продлится приблизительно до конца цветения. В это время всасывающие корешки питают клубень пиона и помогают ему накопить достаточное количество питательных веществ не только для цветения в текущем году, но и заложить новые ростовые и цветочные почки на следующий год. Вот почему так важно при весенней посадке пиона сохранить эти корешки!

Осенний период роста

После цветения и с наступлением жарких месяцев процесс корнеобразования останавливается, и наступает летний период покоя. С конца августа, когда температура почвы опускается до +10-15 градусов, рост корешков возобновляется – начинается осенний период роста корешков. Вот почему лучшее время посадки и деления пионов с конца августа до начала третьей декады сентября. Новые почки уже сформированы, и начинается второй период роста корешков, которые помогают подготовиться корню к зиме.

Итак, вы рано приобрели пион, что делать?

Как я уже написала выше, в конце января – феврале у клубней пиона заканчивается зимний период покоя и корни начинают просыпаться. На складах садовых центров и в магазинах не всегда можно обеспечить нулевую температуру хранения, а колебания температуры ещё сильнее стимулируют пробуждение саженцев. А это значит, что вы покупаете в той или иной степени уже проснувшееся растение и до высадки в грунт его надо как-то сохранить.

Прежде всего, сразу после покупки, клубень пиона необходимо осмотреть. Если есть подгнившие места, их нужно срезать до здоровой ткани и обработать каким-нибудь обеззараживающим раствором, можно даже просто зелёнкой или раствором фурацилина. Далее смотрим, не проснулись ли почки и не появились ли зачатки белых корешков, и уже от этого будем решать, как клубень сохранять дальше.

Если почки не проснулись

При покупке любого саженца рано весной нужно постараться максимально оттянуть момент его пробуждения. Если почки и корешки в рост не пошли, или появились только корешки, а почки не проснулись, то можно сначала завернуть растение в сфагнум, положить в полиэтиленовый пакет, предварительно сделав в нем дырочки, и затем поместить его в холодное место при температуре от 0 до +3°C. Это может быть и холодильник, и подвал, и другое холодное помещение. При этом необходимо время от времени проверять, не проснулось ли растение. При первых признаках пробуждения делёнку нужно посадить в горшок и выставить в прохладное светлое место.

Если почки и корешки пошли в рост

Появление тонких белых всасывающих корешков или набухание почек говорит о том, что пион начал просыпаться. Тогда лучше всего его посадить в горшок со слегка влажной землёй, политой раствором, стимулирующим корнеобразование. Горшок с пионом необходимо выставить на самое прохладное окно, закрыв чем-нибудь отопительную батарею, либо в любое прохладное, но светлое помещение. Если это лоджия, то температура там не должна опускаться ниже 0°С. На окне или лоджии пион необходимо прикрыть от солнца. Далее покажу, как я передерживала корни пионов от момента получения до высадки в грунт на подоконнике обычной городской квартиры.

Как сохранить корни пионов на подоконнике городской квартиры

Вот в такой упаковке пришли корни пионов в середине марта. Их корни упакованы в специальный субстрат и защищены от пересыхания полиэтиленовым пакетом. (Фото 1,2).

Видно, что пионы уже проснулись – почки и корни пошли в рост.

Есть клубни, у которых начался рост побегов, но белых корешков ещё нет.

Такие корни хранить в холодильнике или подвале уже нельзя. Их нужно высаживать в горшки, дальше растить или на холодной лоджии при низкой плюсовой температуре, или на подоконнике.

Высадка в горшки

Под размер корня подбираем подходящую ёмкость для посадки. Это могут быть и пластиковые горшки, и обрезанные пятилитровые бутылки, и картонные коробки. На дне бутылки проделываю шилом дырочки, затем выкладываю крест-накрест полоски ткани, края которой свешиваются через край, и обкладываю бумажными полотенцами донышко и боковины ёмкости. Эти манипуляции делаются для того, чтобы при пересадке пиона в грунт его можно было легче вытянуть из горшка, сохранив корневой ком, и не повредить молодые всасывающие корешки. Вот так это примерно выглядит, только вместо марли и бинтов лучше использовать какую-нибудь более плотную ткань, т.к. бинты очень быстро перепревают.

Засыпаем в горшок грунт и сажаем пион.

Почки должны быть засыпаны сверху на 1,5–2 см. Пион поливаем.

Особенности корней Ито-гибридов

Отдельно покажу посадку в ёмкости Ито-гибриды. Хочу обратить ваше внимание на то, как могут расти почки возобновления на корнях Ито, и как их можно сажать. Обычно при посадке мы обращаем внимание на почки, расположенные у корневой шейки. Особенность Ито — не только в образовании почек в нижней части стебля у корневой шейки, но и глубоко под землей. Вот на фото ниже видно, что ростовые почки расположены не на корневой шейке, а в разных местах на подземных клубнях.

Корень был очень большой, и мне пришлось его обрезать под размер коробки. А такое расположение почек позволило расположить делёнку в коробке почти горизонтально, убрав все почки под землю. Саму коробку поместила в полиэтиленовый пакет, чтобы при поливе вода не попадала на подоконник.

А вот у этой делёнки Ито-гибрида почки были заложены и у корневой шейки, и глубоко на корнях.

Этот клубень сажала под наклоном, почти лёжа.

До момента вывоза на дачу все ёмкости стояли на подоконнике Вот так посадки выглядели в апреле.

А так они выглядели в начале мая перед вывозом на дачу.

Высадка пионов в грунт

На дачу пион нужно вывозить как можно раньше, при этом следует помнить, что вегетирующее растение, которое росло на подоконнике, не адаптировано к ультрафиолету. Во избежание ожога листьев приучать к солнцу его надо постепенно, временно следует защитить от солнца, а также от возможных возвратных заморозков.

Так выглядели мои пионы перед высадкой в грунт.

При посадке пион нужно аккуратно извлечь из ёмкости, не развалив земляной ком и не повредив всасывающие корешки!

Пересадка из коробки

Ставим коробку в посадочную яму и аккуратно убираем её.

Если пионы посажены в рифлёные пятилитровые пластиковые бутылки, из которых было сложно вытянуть растение, я эти бутылки перед посадкой просто разрезала. В грунт сажала тоже с марлей. Важно не обломать молодые всасывающие корешки!

Вот так выглядит земляной ком молодого пиона с всасывающими корешками. Марля или тряпочка помогают не развалиться этому кому во время его извлечения из ёмкости.

Если по каким-то причинам весной нет возможности высадить пион в грунт, можно его оставить в горшке до осени, прикопав в саду. В горшке он пройдет весь вегетативный путь и осенью его можно будет высадить в грунт.

Несколько слов о древовидных пионах

Древовидные пионы просыпаются рано и уже при покупке видно, как на них начинают выдвигаться почки, поэтому их надо сажать. Для этого удобнее всего использовать пятилитровые пластиковые бутылки. Корень бывает большой, поскольку чаще всего он привит на корень травянистого пиона. Об этом я писала здесь:

А дальше всё по аналогии с травянистым пионом. Если древовидный пион корнесобственный, то после высадки в грунт он может зацвести на третий или даже на четвёртый год. А вот делёнки привитого пиона могут зацвести в тот же год ещё до высадки в грунт прямо в горшке. Бутон в этом случае лучше удалить.