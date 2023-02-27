Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Названы опасные домашние предметы, от которых лучше избавиться

Волгоградская правда

Специалисты уверяют, что некоторые привычные бытовые предметы могут представлять опасность для здоровья.

Названы опасные домашние предметы, от которых лучше избавиться
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Прежде всего, специалисты рекомендуют обратить внимание на посуду. Если хозяева дома любят использовать фарфор, то опасность представляют изделия с надглазурной росписью.

Такой вид нанесения красителя считается более симпатичным, однако рисунок остается в верхних слоях, и краска при трении легко попадает в пищу. Красители нередко содержат тяжелые металлы, что при длительно использовании такой посуды может нанести серьезный вред организму, сообщает WeChat.

Также опасность представляют термокружки из промышленной нержавеющей стали. Некоторые люди предпочитают выбирать металл вместо современного пластика, способного выдержать высокие температуры. Однако такие кружки чаще всего не отличаются высокой коррозионной стойкостью и металл их них легко проникает в содержимое. Все это отражается на здоровье владельца далеко не лучшим образом.

Кроме того, обязательно нужно избавиться от зубных щеток, которые используются слишком давно. Они накапливают бактерии из ротовой полости – смыть их полностью довольно трудно. Также они находятся в ванной комнате и долгое время контактируют со средой, благоприятной для размножения болезнетворных микроорганизмов. Поэтому медики рекомендуют менять средства гигиены полости рта не реже чем в два-три месяца. В этом случае зубная щетка будет приносить только пользу.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий