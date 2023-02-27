Названы опасные домашние предметы, от которых лучше избавиться

Специалисты уверяют, что некоторые привычные бытовые предметы могут представлять опасность для здоровья.
Прежде всего, специалисты рекомендуют обратить внимание на посуду. Если хозяева дома любят использовать фарфор, то опасность представляют изделия с надглазурной росписью.
Такой вид нанесения красителя считается более симпатичным, однако рисунок остается в верхних слоях, и краска при трении легко попадает в пищу. Красители нередко содержат тяжелые металлы, что при длительно использовании такой посуды может нанести серьезный вред организму, сообщает WeChat.
Также опасность представляют термокружки из промышленной нержавеющей стали. Некоторые люди предпочитают выбирать металл вместо современного пластика, способного выдержать высокие температуры. Однако такие кружки чаще всего не отличаются высокой коррозионной стойкостью и металл их них легко проникает в содержимое. Все это отражается на здоровье владельца далеко не лучшим образом.
Кроме того, обязательно нужно избавиться от зубных щеток, которые используются слишком давно. Они накапливают бактерии из ротовой полости – смыть их полностью довольно трудно. Также они находятся в ванной комнате и долгое время контактируют со средой, благоприятной для размножения болезнетворных микроорганизмов. Поэтому медики рекомендуют менять средства гигиены полости рта не реже чем в два-три месяца. В этом случае зубная щетка будет приносить только пользу.