Секреты чистоты: как полностью избавиться от застарелого запаха табака в квартире

Табачный дым очень въедлив: он проникает в краску, обои, даже в штукатурку, и если в квартире много лет курили, то избавиться от такого неприятного запаха непросто. Для начала надо сделать генеральную уборку и смыть налет со всех поверхностей – это шкафы, полочки, кухонный гарнитур… Особенно тщательно сверху – именно там быстрее всего оседает табачный нагар.

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Также надо отправить на стирку весь текстиль – подушки, пледы. Даже будучи в шкафу, они все равно напитывают запах и сохраняют. Придется заняться чисткой и мягкой мебели – обивка тоже впитала в себя табачное амбре.

Если же прокурена квартира слишком сильно, так, что проникло даже в штукатурку, то потребуются специальные методы очистки.

Озонирование. Суть метода в том, что молекулы, являющиеся причиной неприятного запаха, оксиляются. Используется специальный газ – озон, который распыляют с помощью генератора. Обработку проводят в пустом помещении. После распыления квартиру закрывают на несколько часов, чтобы озон проник в самые труднодоступные уголки. Через несколько часов комнату следует проветрить, и после этого в помещение можно возвращаться, не опасаясь. Преимущество способа — в том, что после обработки не нужно отмывать поверхности. На них не останется следов или потеков. Для озонирования можно вызвать специальную бригаду профессионалов или же купить прибор озонатор самостоятельно.

Обработка сухим туманом. В этом случае распыляются чистящие вещества, которые возвращают помещению свежесть. Так же можно воспользоваться услугами клининговой службы или купить прибор самостоятельно.