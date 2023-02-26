Секреты чистоты: как полностью избавиться от застарелого запаха табака в квартире

Табачный дым очень въедлив: он проникает в краску, обои, даже в штукатурку, и если в квартире много лет курили, то избавиться от такого неприятного запаха непросто. Для начала надо сделать генеральную уборку и смыть налет со всех поверхностей – это шкафы, полочки, кухонный гарнитур… Особенно тщательно сверху – именно там быстрее всего оседает табачный нагар.
Также надо отправить на стирку весь текстиль – подушки, пледы. Даже будучи в шкафу, они все равно напитывают запах и сохраняют. Придется заняться чисткой и мягкой мебели – обивка тоже впитала в себя табачное амбре.
Если же прокурена квартира слишком сильно, так, что проникло даже в штукатурку, то потребуются специальные методы очистки.
Озонирование. Суть метода в том, что молекулы, являющиеся причиной неприятного запаха, оксиляются. Используется специальный газ – озон, который распыляют с помощью генератора. Обработку проводят в пустом помещении. После распыления квартиру закрывают на несколько часов, чтобы озон проник в самые труднодоступные уголки. Через несколько часов комнату следует проветрить, и после этого в помещение можно возвращаться, не опасаясь. Преимущество способа — в том, что после обработки не нужно отмывать поверхности. На них не останется следов или потеков. Для озонирования можно вызвать специальную бригаду профессионалов или же купить прибор озонатор самостоятельно.
Обработка сухим туманом. В этом случае распыляются чистящие вещества, которые возвращают помещению свежесть. Так же можно воспользоваться услугами клининговой службы или купить прибор самостоятельно.
Если несмотря на все усилия въевшийся запах не удается удалить до конца, то можно на какое-то время его замаскировать. Для этого потребуются палочки корицы, дольки лимона, апельсина или стакан с зернами кофе. При условии, что вы ежедневно хорошо проветриваете квартиру, спустя полгода неприятный запах табака должен уйти.