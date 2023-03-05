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1 час назад

Какие сорта роз названы в честь знаменитостей: видео

Стелла Шмель

Новым сортам роз часто дают имена известных людей – актеров, певцов, художников и других деятелей искусства. По мнению садоводов, это должно привлекать внимание потребителей к тому сорту, который ассоциируется с их любимой знаменитостью.

Так, в 1981 году на юге Франции в цветниках Мейан вывели новый сорт розово-оранжевых роз с крупными цветами, которые были названы в честь всемирно известной актрисы Катрин Денев.

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Блогер @Bladubua в своем ролике рассказала о том, в честь каких знаменитостей называли те или иные виды роз. Подробнее об этом смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как вырастить зелень на подоконнике.

Дом и сад,Видео,Катрин Денев,
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