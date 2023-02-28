Почему у вас может расти невкусная клубника

Вы когда-нибудь надкусывали кажущуюся спелой красную клубнику и находили её безвкусной и водянистой? Учёные выяснили, из-за чего так может происходить.

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Сладость ягоды зависит от количества растворённой глюкозы или фруктозы, а уникальный аромат создают летучие соединения, такие как сложные эфиры и терпены. Фунгициды же, например, предназначены для разрушения клеточных процессов вредных для растений грибов, и они могут случайно повлиять на сами сельскохозяйственные культуры, подавляя производство этих важных вкусовых и питательных соединений.

Исследователи изучили, как два распространённых пестицида, используемых для обработки клубники — боскалид (BOS) и дифеноконазол (DIF) — влияют на определённые молекулярные процессоры в ягодах. Учёные выращивали три группы клубники в идентичных условиях, используя BOS или DIF. Даже после обработки выращенные ягоды были идентичны по размеру и цвету клубнике, возделанной без пестицидов. Тем не менее, у ягоды из первой группы был обнаружен ряд химических изменений, вызванных обоими фунгицидами.