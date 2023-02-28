Ледовый дворец «Умка» в Ховрино капитально отремонтируют

На Левобережной улице на севере столицы утвержден проект капитального ремонта ледового дворца «Умка». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— В существующем одноэтажном здании, построенном в 1998 году, запланировано обновление отделки помещений согласно их функциональному назначению. Также перечень работ включает ремонт штукатурки стен, замену покрытия полов помещений и окрашивание ограждения антресоли, — сказал он.

Специалисты заменят хоккейные боксы и борты, каркасные перегородки и дверные блоки. Кроме того, в рамках проекта предусмотрена замена розеточной сети, электроосвещения, систем вентиляции и насосов.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, снаружи здания заменят витражные входные группы, покрытие козырька и кровли, а также оконные блоки.