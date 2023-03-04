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1 час назад

Против скрипа и укусов насекомых: 5 лайфхаков с туалетным мылом

Мира Маркина

Немногие знают об этом, но мыло – незаменимая в хозяйстве вещь. Отчасти потому, что его можно использовать не только по прямому назначению, но и для облегчения массы других дел. Подробнее о главных лайфхаков с мылом – в материале "Рамблера".

Против скрипа и укусов насекомых: 5 лайфхаков с туалетным мылом
Фото: UnsplashUnsplash

Укусы насекомых

Лайфхак особенно актуален летом: если вас беспокоят укусы насекомых, намочите кусочек мыла и потрите им пораженный участок кожи.

Скрип дверей

Чтобы избавиться от скрипа дверей, ящиков или пола, натрите новым бруском конкретное место скрипа.

Запотевание

Чтобы очки не запотевали, потрите их сухим мылом, а затем протрите чистой тканью. Такой же трюк можно проворачивать с зеркалом в ванной.

Лайфхак, который продлит эффект после уборки: видео

Неприятные запахи

Положите мыло в шкаф, ящики или чемоданы для устранения неприятного запаха. Результат порадует вас очень скоро.

Тесная обувь

Если любимая обувь натирает и не дает спокойно ходить, нанесите мыло на те части, которые вызывают трение. Носить обувь станет гораздо легче.

Дом и сад,
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