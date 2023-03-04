Против скрипа и укусов насекомых: 5 лайфхаков с туалетным мылом

Немногие знают об этом, но мыло – незаменимая в хозяйстве вещь. Отчасти потому, что его можно использовать не только по прямому назначению, но и для облегчения массы других дел. Подробнее о главных лайфхаков с мылом – в материале "Рамблера".

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Укусы насекомых

Лайфхак особенно актуален летом: если вас беспокоят укусы насекомых, намочите кусочек мыла и потрите им пораженный участок кожи.

Скрип дверей

Чтобы избавиться от скрипа дверей, ящиков или пола, натрите новым бруском конкретное место скрипа.

Запотевание

Чтобы очки не запотевали, потрите их сухим мылом, а затем протрите чистой тканью. Такой же трюк можно проворачивать с зеркалом в ванной.

Неприятные запахи

Положите мыло в шкаф, ящики или чемоданы для устранения неприятного запаха. Результат порадует вас очень скоро.

Тесная обувь