Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
3 часа назад

Названы главные ошибки при оформлении коридора

runews24.ru

Дизайнеры сообщили, что одними из главных ошибок при оформлении коридора могут стать плохое освещение, неправильное хранение, тесное пространство.

Названы главные ошибки при оформлении коридора
Фото: runews24.rurunews24.ru

Редакторы myDecor отметили, что коридор обычно без окон, также это вытянутое и тесное помещение. Нужно установить хорошее освещение в этом месте. Помимо верхнего света стоит установить светильники возле шкафа или вешалки, зеркала, картин на стенах.

Также при оформлении коридора стоит уделить внимание стенам, использовать яркие краски, интересные обои и так далее.

Необходимо избавиться и от захламления. Стоит правильно организовать пространство, уделить внимание хранению, чтобы все предметы были на своих местах.

Также нужно украсить коридор, например, повесить на стены картины или постеры, установить скульптуры, положить красивый ковёр.

Кроме того, нужны зеркала. Без них пространство будет узким и ограниченным. Зеркала всегда визуально увеличивают пространство, отражают свет.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий