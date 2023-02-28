Названы главные ошибки при оформлении коридора

Дизайнеры сообщили, что одними из главных ошибок при оформлении коридора могут стать плохое освещение, неправильное хранение, тесное пространство.

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Редакторы myDecor отметили, что коридор обычно без окон, также это вытянутое и тесное помещение. Нужно установить хорошее освещение в этом месте. Помимо верхнего света стоит установить светильники возле шкафа или вешалки, зеркала, картин на стенах.

Также при оформлении коридора стоит уделить внимание стенам, использовать яркие краски, интересные обои и так далее.

Необходимо избавиться и от захламления. Стоит правильно организовать пространство, уделить внимание хранению, чтобы все предметы были на своих местах.

Также нужно украсить коридор, например, повесить на стены картины или постеры, установить скульптуры, положить красивый ковёр.