Названы главные ошибки при оформлении коридора

Дизайнеры сообщили, что одними из главных ошибок при оформлении коридора могут стать плохое освещение, неправильное хранение, тесное пространство.
Редакторы myDecor отметили, что коридор обычно без окон, также это вытянутое и тесное помещение. Нужно установить хорошее освещение в этом месте. Помимо верхнего света стоит установить светильники возле шкафа или вешалки, зеркала, картин на стенах.
Также при оформлении коридора стоит уделить внимание стенам, использовать яркие краски, интересные обои и так далее.
Необходимо избавиться и от захламления. Стоит правильно организовать пространство, уделить внимание хранению, чтобы все предметы были на своих местах.
Также нужно украсить коридор, например, повесить на стены картины или постеры, установить скульптуры, положить красивый ковёр.
Кроме того, нужны зеркала. Без них пространство будет узким и ограниченным. Зеркала всегда визуально увеличивают пространство, отражают свет.