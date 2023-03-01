Садоводам рассказали, когда начинать подготовку рассады

Для хорошего урожая необходимо подготовить качественную рассаду. Время для посева семян зависит от того, когда садовод собирается высадить растения в грунт, поделился агроном Владимир Викулов.

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Он напомнил, что в средней полосе России растения сажают в открытый грунт или в теплицу не ранее первой декады мая. Для перцев или томатов должно пройти не менее 50 или 60 суток с момента посева. В лучшем случает помидоры следует посадить в теплицу, когда они уже начали цвести.

По словам Викулова, возраст такой рассады оценивается в два месяца.

"Отсчитываем назад, соответственно, сеять семена нужно в марте. Что касается рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, то ее не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай", – отметил Викулов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что качество рассады зависит от определенных условий, например от правильного освещения. Малое количество света плохо влияет на растения. При его недостатке продукт будет терять свои качества, его потом придется лечить, а не высаживать.