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4 часа назад

Как сделать идеальную гардеробную

Секрет Фирмы

Пришла весна, и многие россияне задумались о своём гардеробе. Если есть такая возможность и деньги позволяют, то стоит обзавестись специальной комнатой, где хранится ваша одежда.

Как сделать идеальную гардеробную
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава рассказала, как правильно спроектировать гардеробную комнату и какие нюансы надо учесть.

Для начала надо определиться, как именно будет использоваться это помещение. Будет ли там храниться только одежда? Иногда в таких комнатках устанавливают стиральную машину или гладильную доску. Некоторые в гардеробных хранят спортивный или туристический инвентарь.

Если предполагаемое помещение меньше, чем метр на полтора, то гардеробную в ней не разместишь. Эти параметры позволяют впихнуть зеркало, полки и вешалки, а с меньшей площадью уже могут быть проблемы.

Штангу для вешалок обычно размещают на высоте 165–175 см. Но стоит проверить, насколько будет удобно снимать вещи с такой высоты.

Также надо убедиться, что в помещении хорошая вентиляции. В противном случае во влажных вещах заведётся плесень, их придётся постоянно стирать. А в самой гардеробной будет стоять затхлый запах.

Если в помещении есть окно, то надо это обсудить с дизайнером, если же нет — то стоит проработать вопрос вентиляции.

Дом и сад,
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