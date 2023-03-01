Как поладить с кошкой

При общении с кошкой важно помнить, что агрессивные способы взаимодействия не окажут никакого эффекта, сообщила РИАМО ветеринарный врач сети ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева.
«Надо помнить, что кошка – это не собака. Дрессировка кошек практически бесполезная, и, по-моему, в мире это удавалось только Куклачеву. С кошкой можно договариваться только любовью, заботой и лаской – мне кажется, это самый лучший способ. Кошку, безусловно, надо приучать к каким-то мерам, но бить, тыкать в лужицы мордой, как, допустим, это делается с щенками – с кошками это категорически противопоказано – они совсем другие», – сказала Гольнева.
Она добавила, что кастрированные и стерилизованные животные более открыты для общения и легче подстраиваются под кого-то.
«Некастрированные и нестерилизованные животные за счет уровня своих гормонов пытаются установить поведение принятое в стае, например, лидерство. У кастратов это менее выражено, но, тем не менее, кот всегда будет пытаться стать главным. Кошки меньше имеют склонности к доминированию, а кот почти всегда будет главным в доме», – отметила ветеринар.
Она подчеркнула, что кастрация и стерилизация домашних животных оправдана – в результате они становятся более ласковыми, испытывают гораздо меньше стресса, потому что неудовлетворенный половой инстинкт – один из самых сильных стрессов в жизни животного. Из-за этого инстинкта животное мучается, не в силах реализовать свои потребности.
«Многие думают, что достаточно кошечке один раз родить или котику привести кошечку, и они успокоятся, но это неправда. Попробовав один раз, им захочется еще раз. То есть, как у нас, – попробовав что-то вкусное, мы естественно захотим это повторить. (Попробовав один раз - ред.) коты начинают кричать еще громче, а кошечки — орать и кататься еще сильнее. Не стоит мучить животное — кастрация никак не влияет на их здоровье, а если влияет, то только в лучшую сторону», – рассказала Гольнева.
Ветеринар затруднилась назвать породы, которые болеют чаще всего. При таком анализе очень просто допустить ошибку.
«На мой взгляд, иногда можно сделать ошибочный вывод, что среди породистых кошек британцы болеют чаще, но их просто гораздо больше в процентном соотношении относительно тех же бурм, которых в 10 раз меньше. Например, у меня за неделю было 5 британцев и только одна бурма – значит ли это, что британцы болеют в 5 раз чаще? Нет, просто, условно говоря, британцев больше», – резюмировала Гольнева.