Как поладить с кошкой

«Многие думают, что достаточно кошечке один раз родить или котику привести кошечку, и они успокоятся, но это неправда. Попробовав один раз, им захочется еще раз. То есть, как у нас, – попробовав что-то вкусное, мы естественно захотим это повторить. (Попробовав один раз - ред.) коты начинают кричать еще громче, а кошечки — орать и кататься еще сильнее. Не стоит мучить животное — кастрация никак не влияет на их здоровье, а если влияет, то только в лучшую сторону», – рассказала Гольнева.