Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
2 часа назад

Ветеринар перечислила опасные игрушки для кошек

Вечерняя Москваиещё 2

Кошка может получить значительный вред, играя с оперенными и ломкими игрушками. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Ветеринар перечислила опасные игрушки для кошек
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, к опасным игрушкам относятся махалки и другие игрушки, содержащие перышки. Кошка рискует наесться ими, что может привести к непроходимости желудочно-кишечного тракта. Мячик также может быть опасен: кошка может его разгрызть и наглотаться прорезиненной или пенопластовой основы.

Опасность может представлять и лазерная указка, если светить кошке прямо в глаза.

Игрушки для животных должны быть прочными и целыми: нельзя допускать, чтобы кошка их разгрызала и глотала кусочки.

Необходимо купить для кошки хорошую когтеточку, например, с ароматом кошачьей мяты, потому что кошки очень любят, во-первых, этот запах, передает РИАМО.

Ветеринар Богдан Галкин в свою очередь пояснил, почему может измениться поведение кошки. Частой причиной может быть стресс от появления в доме нового человека или еще одного животного, передает Nation news.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий