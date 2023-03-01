Ветеринар перечислила опасные игрушки для кошек

Кошка может получить значительный вред, играя с оперенными и ломкими игрушками. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

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По словам специалиста, к опасным игрушкам относятся махалки и другие игрушки, содержащие перышки. Кошка рискует наесться ими, что может привести к непроходимости желудочно-кишечного тракта. Мячик также может быть опасен: кошка может его разгрызть и наглотаться прорезиненной или пенопластовой основы.

Опасность может представлять и лазерная указка, если светить кошке прямо в глаза.

Игрушки для животных должны быть прочными и целыми: нельзя допускать, чтобы кошка их разгрызала и глотала кусочки.

Необходимо купить для кошки хорошую когтеточку, например, с ароматом кошачьей мяты, потому что кошки очень любят, во-первых, этот запах, передает РИАМО.