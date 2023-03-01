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3 часа назад

Ветеринар посоветовала не покупать кошкам игрушки с перьями

Мария Каткова

Татьяна Гольнева, ветеринарный врач, рассказала о том, какие игрушки могут быть опасны для кошек. Об этом сообщает РИАМО.

Ветеринар назвала запретные игрушки для кошек
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт посоветовала не приобретать своим питомцам популярные игрушки с перьями. Дело в том, что кошка может съесть их, а это, в свою очередь, приводит к непроходимости ЖКТ.

Не стоит покупать мячи для игр с кошками. Питомец может проделать в них дыру, а затем разгрызть, в результате чего в организм попадет резина или пенопласт внутри мяча. Под запретом также оказались и лазерные указки: ими нельзя светить в глаза кошке.

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Гольнева дала рекомендации по выбору игрушки. Она должна быть прочной и цельной, чтобы кошка не могла ее разгрызть. Также на игрушке не должно быть мелких деталей.

Ранее сообщалось, что усыновившая обезьяну кошка попала на видео.

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