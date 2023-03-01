Как дольше сохранить срезанные ландыши в вазе

Ландыши — удивительные нежные цветы с невероятным приятным ароматом, который никого не оставит равнодушным. Растение считается очень чувствительным, поэтому за ним требуется надлежащий уход, чтобы он долго радовал своего владельца незабываемым внешним видом и дивным запахом.
Цветы ландыши очень хрупкие и нежные, они восприимчивы к погодным и климатическим изменениям, поэтому стоят не так долго, как другие растения: от 3 дней до 1 недели максимум.
Опытные флористы дают несколько полезных советов, которые помогут продлить жизнь цветку до двух недель или больше.
После того как растение было срезано, его нужно сначала подготовить к вазе. В первую очередь необходимо подрезать под струей воды стебли и слегка расщепить на конце, чтобы они получали достаточное количество влаги.
Поскольку цветочки ландышей очень чувствительные, их нужно размещать отдельно от других цветов в комнате без сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
Букет из ландышей лучше всего ставить в природную воду, но подойдет и обычная, однако перед этим она должна отстояться. Емкость должна быть небольшой, подходящей под размер букета.
Чтобы продлить жизнь растению, можно добавить в воду, где оно стоит, 1 таблетку аспирина, 1 ст. л. сахара или лимонной кислоты.
Если растение стало быстро увядать и терять свой привлекательный внешний вид, можно постараться его «реанимировать».
Что можно сделать, чтобы помочь цветам:
Достать цветы из вазы и подержать их под водой в течение 20–30 минут. Подрезать стебли на 1,5–2 см. Положить букет ненадолго в горячую воду (примерно 75–80 градусов). Полностью обмотать растение в ткань и положить их стеблями в холодную воду. Поменять воду в вазу и поставить букет обратно.
После таких действий ландыши в вазе могут простоять еще 1 неделю, одаривая своих владельцев незабываемым чудесным ароматом.
Можно добавить удобрения — сахар, лимонную кислоту или аспирин. Размещать вазу лучше всего в просторных комнатах, где нет сквозняков и куда не попадают солнечные лучи.
Также необходимо периодически менять воду и собирать опавшие частички растений, чтобы в воде не развивались бактерии, губительные для цветов.
Цветы олицетворяют невинность и чистоту, радостное настроение, исполнение всех желаний.
В них содержится высокая концентрация различных ядов, особенно сердечных гликозидов, которые могут вызывать интоксикацию.