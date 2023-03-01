Как дольше сохранить срезанные ландыши в вазе

Ландыши — удивительные нежные цветы с невероятным приятным ароматом, который никого не оставит равнодушным. Растение считается очень чувствительным, поэтому за ним требуется надлежащий уход, чтобы он долго радовал своего владельца незабываемым внешним видом и дивным запахом.

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Сколько дней срезанные ландыши стоят в вазе

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Цветы ландыши очень хрупкие и нежные, они восприимчивы к погодным и климатическим изменениям, поэтому стоят не так долго, как другие растения: от 3 дней до 1 недели максимум.

Опытные флористы дают несколько полезных советов, которые помогут продлить жизнь цветку до двух недель или больше.

Как сохранить свежесть ландышей дольше

После того как растение было срезано, его нужно сначала подготовить к вазе. В первую очередь необходимо подрезать под струей воды стебли и слегка расщепить на конце, чтобы они получали достаточное количество влаги.

Поскольку цветочки ландышей очень чувствительные, их нужно размещать отдельно от других цветов в комнате без сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

Букет из ландышей лучше всего ставить в природную воду, но подойдет и обычная, однако перед этим она должна отстояться. Емкость должна быть небольшой, подходящей под размер букета.

Чтобы продлить жизнь растению, можно добавить в воду, где оно стоит, 1 таблетку аспирина, 1 ст. л. сахара или лимонной кислоты.

Как оживить увядающий букет из ландышей

Если растение стало быстро увядать и терять свой привлекательный внешний вид, можно постараться его «реанимировать».

Что можно сделать, чтобы помочь цветам:

Достать цветы из вазы и подержать их под водой в течение 20–30 минут. Подрезать стебли на 1,5–2 см. Положить букет ненадолго в горячую воду (примерно 75–80 градусов). Полностью обмотать растение в ткань и положить их стеблями в холодную воду. Поменять воду в вазу и поставить букет обратно.

После таких действий ландыши в вазе могут простоять еще 1 неделю, одаривая своих владельцев незабываемым чудесным ароматом.

Вопросы и ответы

Как сделать так, чтобы ландыши долго стояли?

Можно добавить удобрения — сахар, лимонную кислоту или аспирин. Размещать вазу лучше всего в просторных комнатах, где нет сквозняков и куда не попадают солнечные лучи.

Также необходимо периодически менять воду и собирать опавшие частички растений, чтобы в воде не развивались бактерии, губительные для цветов.

Что означает, когда дарят ландыши?

Цветы олицетворяют невинность и чистоту, радостное настроение, исполнение всех желаний.

Чем опасны ландыши?