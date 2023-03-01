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37 минут назад

Ветеринар Гольнева объяснила, почему кошка мнет лапами хозяина

Мира Маркина

Если кошка мнет лапами хозяина или место около него, она чувствует себя умиротворенно и воспринимает хозяина как свою маму. Об этом РИАМО сообщила ветеринар Татьяна Гольнева.

Эксперт поясняет: когда котенок сосет молоко и хочет, чтобы "добывать" его было легче, то мнет живот мамы. У этого явления есть название — "молочный шаг". Если так же себя ведет взрослая кошка с хозяином или с местом около него, это означает, что она доверяет человеку, с которым живет. Питомец чувствует себя с владельцем расслабленно и спокойно, ассоциирует его с мамой.

Взрослеют кошки поначалу гораздо быстрее, чем люди. Годовалого питомца можно сравнить с человеком 22-24 лет. Однако потом рост замедляется. К пятнадцати годам кошка "достигает" 90 человеческих лет.

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