Если кошка мнет лапами хозяина или место около него, она чувствует себя умиротворенно и воспринимает хозяина как свою маму. Об этом РИАМО сообщила ветеринар Татьяна Гольнева .

Эксперт поясняет: когда котенок сосет молоко и хочет, чтобы "добывать" его было легче, то мнет живот мамы. У этого явления есть название — "молочный шаг". Если так же себя ведет взрослая кошка с хозяином или с местом около него, это означает, что она доверяет человеку, с которым живет. Питомец чувствует себя с владельцем расслабленно и спокойно, ассоциирует его с мамой.