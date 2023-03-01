Флористы назвали цветы, которые простоят в букете дольше всего

Флористы назвали цветы, которые проживут в срезанном состоянии от одной недели до четырех.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, хризантемы способны простоять в вазе до трех–четырех недель, если не забывать периодически менять воду. Лучше всего выбирать хризантемы, которые только начали раскрывать свои бутоны.

Гвоздики могут простоять в вазе до трех недель. Эти цветы встречаются в различных расцветках, каждая из них имеет свое значение. Например, розовые символизируют благодарность, а белые — чистоту и удачу.

Букет из альстромерий выглядит очень ярко и необычно. В букете они проживут до двух недель, если не забывать менять воду в вазе. Кроме того, чтобы альстромерии оставались свежими и долго не вяли, нужно поставить их подальше от прямых солнечных лучей.