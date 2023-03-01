3 вещи в доме, которые выдадут вашу неуверенность в себе

Проверьте, есть ли они в вашем доме.
Конечно, никто не говорит, что ваш интерьер должны заполнять исключительно дизайнерские вещи, и все же откровенно плохие материалы и фурнитуру лучше убрать подальше от глаз. И в принципе не стоит приобретать вещи, которые испортятся уже через несколько месяцев. Чаще всего это касается текстиля — наволочек, штор, пледов и т. д. Человек, который уверен в себе, всегда выберет качественную вещь, пусть даже одну.
Человек, который всегда и во всем сомневается, никогда не будет рисковать. Если мы говорим об интерьере, люди с низкой самооценкой выбирают спокойные цвета, чаще всего — белый и черный. С ними трудно ошибиться при оформлении помещения, и они точно не сделают интерьер броским, чего так боятся неуверенные в себе люди. Те, кто привык жить только по своим правилам, не боится ярких акцентов и элементов декора, которые могут вызвать смущение гостей и даже возмущение.
Вещи, которые давно ждут своего часа для ремонта, или же испорченные без возможности восстановления, обязательно привлекут внимание ваших гостей. И, конечно, выдадут проблемы душевного баланса самого хозяина. Неуверенный человек боится перемен, а потому старается не избавляться от вещей, а накапливать их. Так ему кажется, что у него все есть, хотя большинство из этих вещей уже давно нельзя использовать. Проверьте, есть ли подобные вещи в вашем доме.