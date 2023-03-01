3 вещи в доме, которые выдадут вашу неуверенность в себе

Проверьте, есть ли они в вашем доме.

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Вещи из некачественных материалов

Конечно, никто не говорит, что ваш интерьер должны заполнять исключительно дизайнерские вещи, и все же откровенно плохие материалы и фурнитуру лучше убрать подальше от глаз. И в принципе не стоит приобретать вещи, которые испортятся уже через несколько месяцев. Чаще всего это касается текстиля — наволочек, штор, пледов и т. д. Человек, который уверен в себе, всегда выберет качественную вещь, пусть даже одну.

Всего несколько цветов в интерьере

Человек, который всегда и во всем сомневается, никогда не будет рисковать. Если мы говорим об интерьере, люди с низкой самооценкой выбирают спокойные цвета, чаще всего — белый и черный. С ними трудно ошибиться при оформлении помещения, и они точно не сделают интерьер броским, чего так боятся неуверенные в себе люди. Те, кто привык жить только по своим правилам, не боится ярких акцентов и элементов декора, которые могут вызвать смущение гостей и даже возмущение.

Сломанные вещи