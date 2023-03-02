Когда сажать помидоры на рассаду в 2023 по лунному календарю

Тот, кто думает, что лунный календарь не работает, не может считаться настоящим садоводом и огородником. Действительно от времени посадки будет зависеть будущий урожай. Когда лучше всего сеять помидоры на рассаду в 2023 году, подскажет лунный календарь. И тогда томаты порадуют вас своей красотой и изобилием.

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«Рамблер» рассказывает, какие дни идеально подойдут для того, чтобы заняться посевом семян, томатов на рассаду, пикировкой сеянцев и высадкой саженцев в грунт.

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Что говорит лунный календарь

Благоприятные дни для посева семян томатов на рассаду: 1-3, 6, 9-12, 16-17, 20, 24-29, 30 марта, 3-5, 7-9, 12-13 апреля.

Благоприятные дни для пикировки томатов: 15, 26-29, 30 марта, 3- 6, 13, 23- 26, 30 апреля.

Благоприятные дни для высадки рассады томатов в теплицу: 16-17, 21-26, 30 апреля, 1-4, 6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 мая.

Благоприятные дни для высадки рассады томатов в открытый грунт: 1-4, 6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 мая, 1-3, 5-6, 10-11, 14-15 июня.

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Чтобы выбрать идеальное время для посева семян, нужно решить, где будут расти томаты – в теплице или открытом грунте. Если выбор пал на открытый грунт, то высадку рассады можно производить только тогда, когда минует угроза заморозков, чем севернее находится ваш регион, тем позже это можно будет сделать. А в некоторых областях и вовсе проще посадить томаты в теплицу. Как правило, от момента посева семян до высадки проходит 50-60 дней в зависимости от сорта помидоров. Соответственно, если вы планируете выращивать томаты в теплице, семена на рассаду можно сеять, начиная с середины марта, если – в открытом грунте, то не раньше конца марта – начала апреля.

Как правильно сеять семена томатов на рассаду

Прежде всего семена нужно подготовить: замочить в умеренно- розовом растворе марганцовки на 20-25 минут или в соке алоэ на сутки (перед этим срезанные листья алоэ нужно подержать два дня в холодильнике). Если для обработки выбрали марганцовку, то семена нужно промыть, сок алоэ смывать не надо.

В северных районах Нечерноземья семена рекомендуют закаливать. Для этого в течение десяти дней нужно класть набухшие семена во влажном марлевом мешочке в холодильник на 12 часов, затем держать при комнатной температуре еще 12 часов и снова в холодильник. Еще один способ – положить набухшие семена на лед или снег при температуре от нуля до минус трех градусов по Цельсию на 18 часов. Второй вариант быстрее, но менее эффективный, хотя это лучше, чем ничего. Томаты после такого закаливания растут более устойчивыми к болезням и раньше начинают плодоносить.

Семена нужно высевать в небольшие емкости высотой до семи сантиметров с дренажными отверстиями. На дно стоит положить небольшой слой керамзита мелкой фракции, сверху грунт. Если берете универсальный, а не специальный, обратите внимание, чтобы он был достаточно легким и рыхлым. При необходимости добавьте перлит и вермикулит.

Пролейте грунт, положите семена на расстоянии три сантиметра друг от друга, сверху слегка присыпьте их тонким слоем грунта от полутора до двух сантиметров. Накройте стеклом или пластиковым колпаком и поставьте в теплое место. Регулярно опрыскивайте землю через пульверизатор. Первые всходы появятся на 4-5 день, если вы проращивали семена, и на 7-10 день – в противном случае.

Если с семядольных листочков не слетела оболочка семени, не дергайте ее руками или пинцетом, лучше несколько раз в течение дня опрыскать водой из пульверизатора, тогда все лишнее отвалится само.

Обеспечьте досветку в течение 12 часов, причем чем ниже, тем лучше. Это нужно, чтобы рассада не вытягивалась. Без дополнительного освещения можно обойтись в апреле, но при условии, что окна выходят на юг. Не забывайте поливать, не допуская пересушки и перелива.

Через десять дней после появления всходов можно провести первую минеральную подкормку, используйте удобрение, которое содержит азот, калий и фосфор. Вторую подкормку можно провести еще через десять дней с небольшим увеличением дозы. Здесь стоит следовать инструкции. Если сомневаетесь, берите чуть меньше удобрения. Перекормка может хуже отразиться на сеянцах.

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За две недели до предполагаемой высадки рассаду нужно начинать закаливать. Если есть такая возможность, выносите ящики с помидорами на балкон, сначала на полчаса, затем на час и так далее. Но делать это нужно при температуре не ниже 10 градусов тепла.

Рассада готова к высадке, когда каждый саженец достиг высоты 25-30 сантиметров, имеет от шести до девяти листьев и даже первую кисть с бутонами.

Если рассада стала фиолетовой

Произойти это может по трем причинам:

Недостаток света

Слишком холодно

Не хватает фосфора в грунте