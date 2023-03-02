10 лайфхаков, которые нужно знать каждой женщине

Иногда облегчить себе жизнь проще, чем кажется.

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Достаточно знать эти маленькие секреты!

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Запоминаем.

Избавляемся от жирности волос

При постоянном использовании уходовых средств волосы могут начать жирниться даже сразу после мытья. Дело в том, что косметические компоненты накапливаются и задерживаются в волосах. Когда такое случается, нужно несколько раз промыть голову простым шампунем без обилия добавок. А затем пригодится следующий лайфхак: попробуйте сначала наносить бальзам, а затем шампунь. Волосы получат свою порцию ухода, а лишнее смоется!

Удаляем налет в ванной

Часто бороться с известковым налетом советуют уксусом, но у него есть существенный минус — специфический запах, который выветривается не сразу. Попробуйте использовать для уборки пищевую лимонную кислоту — она поможет удалить даже застарелый налет. Увлажните поверхность и, главное, не спешите смывать. Средство также отлично подойдет для удаления налета в чайнике и чистки потемневших поверхностей, например металлической раковины.

Печем без проблем

Силиконовые коврики для выпечки есть в продаже уже не первый год, но до сих пор многие хозяйки пользуются фольгой, пергаментной бумагой или просто тратят время на отскребание выпечки от противня. Попробуйте печь на силиконовом коврике, это не только фантастически удобно, но и выгодно: не придется постоянно пополнять запасы рулонов. На коврике можно не только печь, но и раскатывать тончайшее тесто!

Делаем четкие кадры на смартфон

Мало кто знает, что качество фото на телефоне зависит в том числе от чистоты камеры. Кто-то даже верит в теории заговора: мол, производитель специально ухудшает возможности камеры, чтобы продать побольше новых гаджетов. А ведь чаще всего достаточно хорошенько протереть «глазок». Проверить качество очистки очень просто: наведите камеру на уличный фонарь или любой другой источник света. Пока от лампочки исходят световые полосы, загрязнения все еще на месте. Как только лампочка станет точкой и прекратит испускать лучи, это будет значить, что камера чистая. Это физика, и эффект никак не зависит от модели смартфона, исключений нет.

Выбираем спелый ананас

Наверняка вам приходилось пробовать недозрелый ананас. Такой фрукт отлично украсит стол, но вот есть его проблематично: не вполне спелый ананас содержит большое количество кислот, которые могут обжечь губы и язык. Выбрать подходящий ананас очень просто. Обратите внимание на цвет кожуры: на вызревшем фрукте нет и следа от зелени, полосочки между ромбами ярко-желтые. Такой экземпляр порадует вас не только видом, но и вкусом.

Ликвидируем разлив

Если вы случайно разлили лак для ногтей на пол, посыпьте это место сахаром. Он в течение нескольких секунд абсорбирует вещество, и вы с легкостью уберете лак с поверхности мокрой тряпкой.

Собираем ртуть

В последние годы в аптеках немало электронных термометров, но далеко не все готовы заменить ртутного «старичка» новомодным агрегатом. Считается, что ртутный термометр надежнее и точнее. По крайней мере, у него не садятся батарейки. Зато его приходится активно трясти, и он часто бьется, что опасно для здоровья. Собрать капли ртути с пола поможет липкая сторона скотча — перед уборкой не забудьте о мерах предосторожности.

Покупаем с умом

Многие товары продаются поштучно, или цена на них указана за упаковку. Почему бы не купить больше за те же деньги? Достаточно взвесить приглянувшиеся товары. Экземпляр потяжелее сэкономит семейный бюджет.

Точим нож

Если нож затупился, а специального приспособления для него в доме нет, можно использовать для заточки керамическую кружку. По контуру донышка часто есть необработанная линия — она-то и станет точильным камнем.

Продлеваем жизнь цветам