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45 минут назад

Дизайнер Шабельникова рассказала, какие три вещи на кухне нужно обновлять каждый год

runews24.ru

Алиса Шабельникова сообщила, что некоторые вещи на кухне нужно регулярно обновлять.

Какие три вещи на кухне нужно обновлять каждый год
Фото: runews24.rurunews24.ru

Об этом руководитель дизайн-студии Art Simple рассказала в беседе с myDecor. Она отметила, что обычно в конце года она приглашает в гости реставратора, который «колдует» над царапинами и сколами.

Дизайнер рекомендует всем своим заказчикам делать также. Каждый год на кухне нужно обновлять покраску. Для этого стоит записывать артикулы красок, чтобы при необходимости их докупить.

Далее идёт столешница, которая часто быстро изнашивается от постоянного пользования.

Натуральный мрамор нужно покрывать раз в год специальной пропиткой при помощи обычной губки. Искусственный камень легко шлифуется.

Также стоит менять разделочные доски и силиконовые кисточки, посуду с антипригарным покрытием и кухонный текстиль.

Дом и сад,
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