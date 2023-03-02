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54 минуты назад

Инструкция: как убрать зимнюю одежду на хранение

Мира Маркина

Чтобы зимний гардероб радовал вас еще несколько сезонов, обеспечьте ему правильное хранение. Как это сделать, читайте в статье «Рамблера».

Инструкция: как убрать зимнюю одежду на хранение
Фото: UnsplashUnsplash

Принцип отбора

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Прежде чем приводить вещи в порядок, переберите их. Избавьтесь от тех предметов одежды и обуви, которые

  • вам не нравятся
  • не подходят по размеру
  • утратили достойный вид
  • не подлежат ремонту

Все остальные рассортируйте по категориям: верхняя одежда из кожи и меха, куртки и пуховики, аксессуары, шерстяные вещи, трикотаж.

Приводим в порядок

Постирайте куртки и пуховики с использованием специальных шариков (или мячиков) на низких оборотах, чтобы утеплитель не сбился. Сушите их в хорошо проветриваемом помещении, в расправленном виде. Одежду из кожи и меха приведите в порядок щетками и роликами для чистки. Пятна можно убрать специальными салфетками и карандашами.

Уделите особое внимание чистоте воротниковой зоны, рукавов, карманов. Если на одежде присутствует запах пота, а стирать ее нельзя, можно развести соду с водой до состояния кашицы и нанести на область соприкосновения с подмышками. Когда паста высохнет, удалите ее чистой щеткой.

Вещи из шерсти, трикотаж также важно постирать. Можно сделать это в режиме деликатной стирки. Температура воды при этом не должна превышать 30°С – во избежание нежелательной усадки. В прохладной воде цвета не линяют, что тоже будет плюсом. После стирки одежду нужно очистить от катышков либо специальной машинкой, либо жесткой губкой для посуды.

Обувь моем в теплой воде с добавлением обычного мыла, даем ей хорошо высохнуть, наносим крем и воск. Во избежание деформации набиваем каждую пару бумагой (не газетами, они могут окрасить обувь) или вкладываем фабричные распорки для хранения. Внутри зимние ботинки и сапоги можно обработать обеззараживающим спреем.

Каждой вещи – свое место

  • Обувь убираем в коробки или пластиковые контейнеры с отверстиями.
  • Шерстяные вещи и трикотаж храним не в пакетах, а в коробках или мешках из плотной ткани, обязательно вложив средства, отпугивающие моль.

Необычные способы сложить одежду, которые изменят вашу жизнь: видео

  • Пуховики и куртки можно хранить в вакуумных пакетах. Это сэкономит место в шкафу и при этом не даст вещам покрыться пылью.
  • Изделия из меха можно хранить на балконе в кофре и закрытом шкафу, только не забудьте предварительно обработать их средством от моли. В пакетах мех потускнеет, может появиться неприятный запах. Если вы убираете зимнюю одежду в гардероб, подберите каждому предмету плечики и чехол по размеру.
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