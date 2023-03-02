Найдено самое загаженное место на кухне

Микробы поселяются иногда в таких местах, где их точно не ждёшь. Ну или ждёшь, но не в огромных количествах. Вот и на среднестатистической кухне самым загаженным местом оказалось отнюдь не мусорное ведро и даже не пресловутая разделочная доска. Больше всего бактерий скапливается на контейнерах для специй, для которых хозяйки любят выделять отдельную полку. Об этом говорится в исследовании американских учёных.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Исследование провели по заказу Службы безопасности и инспекции продуктов питания (FSIS) Минсельхоза США. Учёные провели эксперимент. Они попросили добровольцев приготовить котлету из индюшатины для бургера и салат. Мясо предварительно заразили бактериофагом MS2 — безопасным для человека вирусом.

Участники эксперимента не знали о заражённом продукте. Специалисты решили проследить, как во время готовки будет происходить так называемое перекрёстное загрязнение — передача заразы с одного объекта на другой.

Когда добровольцы закончили с готовкой, учёные принялись изучать мазки с посуды и вообще со всего, к чему притрагивались участники исследования. Уровень заразности почти на всех объектах оказался менее 20%. И только контейнеры для специй заразились аж на 48%. Даже мусорное ведро было чище.