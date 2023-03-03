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1 час назад

Росстандарт рассказал об опасности, спрятавшейся в тюльпанах

Deita.ru

Тюльпаны – красивые цветы, у многих ассоциирующиеся с весной и праздниками этого периода. Совсем скоро с 8 марта дети будут поздравлять своих мам, сестёр и бабушек, а мужья – жён и дочерей. Однако выбирать тюльпаны следует с осторожностью, потому что в них может скрываться опасность, сообщает ИА DEITA.RU.

Росстандарт рассказал об опасности, спрятавшейся в тюльпанах
Фото: Deita.ruDeita.ru

Прекрасные весенние цветы могут спрятать в себе насекомых-вредителей. Поэтому при выборе букета нужно обязательно обратить внимание на внешний вид цветов, определить, не поражены ли они болезнями или насекомыми-вредителями. Последние могут на букете тюльпанов «прибыть» в дом и переселиться уже на домашние растения, нанося им вред, предупреждают специалисты Приморского ЦСМ Росстандарта.

Тюльпаны различаются по размеру – в зависимости от длины стебля с бутоном (30 или 20 сантиметров) тюльпаны будут первого или второго сорта соответственно. Первосортный тюльпан не должен иметь искривлений стебля (что допустимо для второго сорта), может присутствовать лёгкий наклон. Бутон должен быть либо нераскрытым, либо полураскрытым. Продавцы не должны продавать тюльпаны с видимыми следами ядохимикатов или с повреждениями, предупреждают эксперты.

Специалисты добавляют, что подвергать тюльпаны резким перепадам температуры нельзя – после покупки цветов на улице, желательно дать время букету акклиматизироваться в более прохладном, чем комнатная температура, месте.

Дом и сад,
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