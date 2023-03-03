Стало известно, что женщины не хотят получить на 8 Марта

Меньше всего на Всемирный женский день жительницы России хотят получить кухонную и бытовую технику или хозтовары. Таковы результаты исследования, которое провела компания IFORS Research, сообщает "Вечерняя Москва".
Во главе отрицательного рейтинга хозтовары и бытовая техника. Четверть респондентов считает такие подарки неподходящими для 8 Марта, а среди женщин противниц таких презентов еще больше — 28 процентов.
Согласно результатам исследования, примерно каждый пятый опрошенный не думает, что в женский день стоит дарить одежду и обувь. 15% респондентов не стали бы покупать в подарок посуду, а 12% — нижнее белье.
Таким образом, жительницы России сформировали следующий антирейтинг:
Авторы исследования отмечают, что участниками исследования были 504 жителя России от 18 лет.
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