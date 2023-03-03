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3 часа назад

Стало известно, какие подарки на 8 Марта женщины считают неудачными

Мира Маркина

Меньше всего на Всемирный женский день жительницы России хотят получить кухонную и бытовую технику или хозтовары. Таковы результаты исследования, которое провела компания IFORS Research, сообщает "Вечерняя Москва".

Стало известно, что женщины не хотят получить на 8 Марта
Фото: PxherePxhere

Во главе отрицательного рейтинга хозтовары и бытовая техника. Четверть респондентов считает такие подарки неподходящими для 8 Марта, а среди женщин противниц таких презентов еще больше — 28 процентов.

Согласно результатам исследования, примерно каждый пятый опрошенный не думает, что в женский день стоит дарить одежду и обувь. 15% респондентов не стали бы покупать в подарок посуду, а 12% — нижнее белье.

Тест: какой вы подарок

Таким образом, жительницы России сформировали следующий антирейтинг:

  • кухонная техника, бытовая техника, утварь, хозтовары (28% респондентов),
  • одежда и обувь (23%),
  • посуда и ваза (16%),
  • белье (12%).

Авторы исследования отмечают, что участниками исследования были 504 жителя России от 18 лет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как бесплатный подарок помог американке сорвать куш.

Дом и сад,
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