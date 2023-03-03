Почему не стоит выбрасывать кожуру цитрусов

Многие хозяйки избавляются от цитрусовой кожуры, даже не догадываясь о том, что она может пригодиться как в хозяйстве, так и в уходе за собой. Подробнее о том, для чего можно использовать цедру – в материале "Рамблера".
Натрите цитрусовые корки и положите их в небольшой мешочек – получится своеобразное саше. Положите саше в шкаф или ванную, чтобы придать вещам и пространству приятный цитрусовый аромат.
Если мусорный пакет источает неприятный запах, положите в него цитрусовую кожуру. Она поможет нейтрализовать зловонье.
Чтобы избавиться от муравейников в саду, смешайте в блендере теплую воду и корочки цитрусовых. Затем полейте смесью муравейники.
Умывайтесь водой, настоянной на грейпфрутовых корках. Этот бьюти-ритуал сделает кожу свежей и сияющей.
Смешайте апельсиновую цедру, сахар и любимые масла для приготовления органического скраба для тела. Результат вас приятно удивит.