5 захламляющих кухню предметов

Россиянам перечислили пять вещей, которые лишь создают иллюзию необходимости на кухне, а на самом деле захламляют помещение.

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Среди наиболее бесполезных предметов на первом месте находится ненужная техника.

К примеру, мультиварка, хлебопечка, соковыжималка или любая другая вещь, которой редко пользуются. Зачастую эта техника довольно объемная и занимает много места. Рекомендуется провести ревизию на наличие таких вещей, а затем продать их или отдать кому-то.

Кружки, которые редко покидают шкаф, тоже лучше утилизировать. Эту посуду часто дарят, поэтому на полках нередко можно увидеть разномастную тару. Журналисты издания «Профиль» советуют оставить лишь любимые чашки, а от ненужных избавиться.

Тарелки от старых сервизов тоже вошли в список захламляющих кухню вещей. Посуду следует разобрать по комплектам или стилю. Например, белые экземпляры можно собрать в одну группу, а остальное поделить на «нужное» и «бесполезное». К первой стоит отнести сервировочную и базовую посуду. От второй нужно избавиться.