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1 час назад

6 способов очистить потускневшие серебряные украшения

Клопс.Ru

Со временем на любимых серебряных кольцах, браслетах или серёжках образуется тёмный налёт. Он может возникнуть из-за множества факторов: использования мыла, лосьонов и кремов для тела, от повышенной влажности и даже просто от воздуха. Однако не стоит сразу прощаться с почерневшими украшениями, поскольку существуют эффективные способы очистить серебро. Об этом рассказал портал Better Homies&Gardens.

6 способов очистить потускневшие серебряные украшения
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Средство для мытья посуды

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Добавьте несколько капель жидкого мыла в тёплую воду и добейтесь появления пузырьков. Замочите украшения в растворе на 5-10 минут, а потом обработайте их щёткой с мягкой щетиной, прополощите в тёплой воде, протрите тканью или полотенцем из микрофибры. Не используйте бумажные полотенца — они могут поцарапать серебро.

Мыло

Изысканные украшения с бриллиантами и драгоценными камнями можно очистить, используя обычное мыло, но лучше обсудить этот вопрос с ювелиром.

Пищевая сода или кукурузных крахмал

Сделайте пасту из пищевой соды и воды, затем аккуратно вотрите готовую смесь в украшения. Чтобы налёт сошёл, дайте пасте высохнуть. После этого серебро нужно промыть. Соду можно заменить на кукурузный крахмал.

Как быть с изделиями из стерлингового серебра?

Стерлинговым считается серебро 925 пробы, то есть украшение состоит из 92,5% чистого металла 7,5 % меди. Чтобы определить состав изделия, проверьте застёжку — там должна быть маркировка 9,25, 925/1000, Sterling, S/S или Sterling 9,25.

Для очистки такого серебра понадобится лимонный сок, оливковое масло, пищевая сода, белый уксус или зубная паста.

Смешайте полстакана лимонного сока и одну чайную ложку оливкового масла, вымочите кусок чистой ткани в этом растворе и трите серебро, пока оно не заблестит. Соедините полстакана стакана белого уксуса, две столовые ложки пищевой соды и дайте серебряным украшениям отмокнуть в получившейся смеси два-три часа. Очистить серебро можно зубной пастой — важно убедиться, что она не содержит отбеливающую формулу.

Как предотвратить потемнение украшений?

Храните серебро в мягких мешочках в прохладном месте. Некоторые добавляют внутрь кусочки мела, древесный уголь или силикатный гель для удаления влаги. В ванной украшения лучше не оставлять.Серебряные украшения следует снимать перед походом в душ, в бассейн, перед мытьём посуды. Надевайте их после того, как все кремы и лосьоны успели впитаться.

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