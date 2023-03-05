Кинолог назвал самые тихие породы собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, какие есть тихие породы собак.

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Одной из таких пород он назвал басенджи. Ее представители практически не лают, а урчат, вздыхают и фыркают. Голубев уточнил, что представители этой породы очень активны и у них сильно выражен охотничий инстинкт. Дома проявляют скромность, но на улице энергичны.

Другой спокойной собакой может стать дирхаунд или шотландская оленья борзая. Эти умные и терпеливые собаки любят детей и не будут лаять по любому поводу, указал кинолог.

Также подходящей породой для любителей тишины могут стать грейхаунды. Это добродушные и одновременно азартные охотники, отметил эксперт.