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24 минуты назад

Эксперт Рыбальченко назвал обогреватели и электроплиты самыми энергозатратными приборами

Мира Маркина

Использование трех видов бытовых приборов связывают с высоким потреблением электроэнергии. О каких именно идет речь, URA.RU рассказал Илья Рыбальченко, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ .

Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы
Фото: UnsplashUnsplash

Обогреватели, водонагреватели и электроплиты входят в тройку лидеров по энергозатратам. Сами по себе они не мощные, но работают подолгу. Отсюда и большой расход.

На четвертое место эксперт поставил стиральные машины, а на пятое – включатели.

Неправильное использование конфорок на плите также увеличивает расход электроэнергии.

«Если вы включаете конфорку, которая больше, чем ваша кастрюлька, то она больше греет воздух», — объяснил эксперт.

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Также Рыбальченко рекомендовал заменить лампы накаливания аналогами со светодиодами в целях экономии.

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