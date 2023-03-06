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1 час назад

Биолог рассказал, когда нужно сажать рассаду

РИА "ФедералПресс"

Начало марта считается лучшим временем для посадки тех культур, что растят через рассаду. Однако есть некоторые нюансы, рассказал биолог Михаил Краснов.

Биолог рассказал, когда нужно сажать рассаду
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Действительно, очень многие огородники начинают сажать рассаду рано. Но на самом деле делать это можно лишь в том случае, если вы реально готовы обеспечить ей прекрасные условия роста до тех пор, пока световой день не стал достаточно длинным», – передает «Вечерняя Москва».

Температура для проращивания и роста растений должна быть комфортной. Так что без фитолампы для досвечивания лучше ничего не садить.

Семена перца и баклажана сажают за 70–80 дней до высадки на постоянное место, томаты за 50–60, капусту – за 35–40, огурцы и тыкву – за 25–30 дней. Поэтому посев перца и баклажанов начинают в начале марта, томаты садят во второй или третьей декаде марта, капусту – до начала апреля, а тыквенные культуры в первые 20 дней апреля.

В первых числах марта дачники садят поздноспелые сорта томатов с периодов вегитации более 100 дней. Такая рассада будет готова к высадке примерно через 2 месяца после появления первых всходов.

Баклажаны очень чувствительны к повреждению корневой системы, поэтому их лучше сажать в индивидуальные емкости. В каждую из них сейте по 2–3 семечка, а после прорастания аккуратно удалите более слабые ростки.

При посеве перца важно помнить, что если посадить семена сухими, то на их прорастание уйдет до 10–12 дней. Также стоит разделить острые и сладкие перцы в разные емкости, чтобы не перепутать при пикировке. Кроме того, если посадить их рядом, то они могут переопылиться.

Сеять рассаду нужно в удобной для вас емкости. Однако нельзя забывать, что у каждой есть свои недостатки.

Дом и сад,Михаил Краснов,
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