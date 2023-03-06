Биолог рассказал, когда нужно сажать рассаду

Начало марта считается лучшим временем для посадки тех культур, что растят через рассаду. Однако есть некоторые нюансы, рассказал биолог Михаил Краснов.

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«Действительно, очень многие огородники начинают сажать рассаду рано. Но на самом деле делать это можно лишь в том случае, если вы реально готовы обеспечить ей прекрасные условия роста до тех пор, пока световой день не стал достаточно длинным», – передает «Вечерняя Москва».

Температура для проращивания и роста растений должна быть комфортной. Так что без фитолампы для досвечивания лучше ничего не садить.

Семена перца и баклажана сажают за 70–80 дней до высадки на постоянное место, томаты за 50–60, капусту – за 35–40, огурцы и тыкву – за 25–30 дней. Поэтому посев перца и баклажанов начинают в начале марта, томаты садят во второй или третьей декаде марта, капусту – до начала апреля, а тыквенные культуры в первые 20 дней апреля.

В первых числах марта дачники садят поздноспелые сорта томатов с периодов вегитации более 100 дней. Такая рассада будет готова к высадке примерно через 2 месяца после появления первых всходов.

Баклажаны очень чувствительны к повреждению корневой системы, поэтому их лучше сажать в индивидуальные емкости. В каждую из них сейте по 2–3 семечка, а после прорастания аккуратно удалите более слабые ростки.

При посеве перца важно помнить, что если посадить семена сухими, то на их прорастание уйдет до 10–12 дней. Также стоит разделить острые и сладкие перцы в разные емкости, чтобы не перепутать при пикировке. Кроме того, если посадить их рядом, то они могут переопылиться.