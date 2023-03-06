4 типичные ошибки при уборке кухни, которые будут стоить здоровья

Знаете, сколько времени проводит на кухне за свою жизнь среднестатистическая женщина? Дотошные исследователи все подсчитали и дали ответ: от шести до восемнадцати лет — в зависимости от семейного положения и количества детей. Готовы поспорить, что половина времени уходит на наведение порядка! А раз так, вот несколько рекомендаций по грамотной уборке этого важнейшего места в каждом доме.

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Итак, вы рискуете здоровьем, если:

Долго используете одну и ту же губку для мытья посуды

Плохая новость для тех, чья губка недавно отметила трехлетие. Немецкие ученые из Университета Фуртвангена утверждают, что на старой губке для мытья посуды может поселиться до 5 триллионов бактерий. Это больше, чем количество микробов, живущих под ободком унитаза. Что самое неприятное, чистящие средства тут совершенно бессильны. Единственный выход — как можно чаще ее менять.

Пользуетесь хлорным отбеливателем для мытья поверхностей

Не будем спорить: хлорный отбеливатель прекрасно дезинфицирует. Однако при смешивании с другими продуктами бытовой химии он может выделять ядовитый хлорный газ. Вдобавок его нельзя использовать в плохо проветриваемых помещениях — как минимум может начаться кашель и боль в горле, а как максимум что-нибудь похуже.

Редко моете банки для специй

Почему-то во время уборки мы начисто забываем про солонки, перечницы и прочие кориандрицы. Эксперты считают это большой ошибкой: старые банки для специй могут облюбовать вредные микроорганизмы и плесень. Так же как и остальную посуду, их нужно регулярно мыть и насухо вытирать перед использованием.

Убираете в шкаф влажную посуду