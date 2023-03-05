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1 час назад

Как за два дня прорастить семена томата: видео

Мария Иглина

Большинство овощных культур и цветов начинают проращивать за 6-8 недель до последнего ожидаемого заморозка в регионе. Помидоры и перцы часто проращивают из семян в теплом помещении уже в начале весны, чтобы затем пересадить их на открытый грунт.

Как за два дня прорастить семена томата: видео
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Блогер @Nlojulia поделилась лайфхаком, который поможет прорастить семена томата всего за пару дней.

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Этот способ очень прост и не требует серьезной подготовки:

1. Выберите хорошие семена. Они должны быть свежими и здоровыми.

2. Промойте семена в теплой воде.

3. Положите семена на ватный диск или марлю и смочите Суспензией Хлореллы.

4. Поставьте емкость с семенами в теплое место, где будет достаточно света.

5. Убедитесь, что губка или полотенце всегда влажные, но не слишком мокрые.

6. Через пару дней вы увидите, как начинают прорастать семена.

7. Когда проростки достигнут нужной длины, можно пересадить их в горшки.

Подробнее о том, как прорастить семена томата за два дня, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему не стоит выбрасывать кожуру цитрусов.

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