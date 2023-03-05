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1 час назад

Как избавиться от мушек дрозофил: видео

Мария Иглина

Дрозофилы фруктовые, или плодовые мушки, могут стать настоящей проблемой в доме, особенно для тех, кто покупает много фруктов или хранит урожай в своих квартирах.

Как избавиться от мушек дрозофил: видео
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Снежана Ташова, ведущая канала о садоводстве “Голова Садовая”, рассказала, как с помощью подручных средств избавиться от домашних вредителей. Дрозофилы питаются подгнившими продуктами, поэтому необходимо в первую очередь ограничить доступ к еде, убрав все продукты в закрытые контейнеры или холодильник. После чего необходимо найти и ликвидировать очаг размножения плодовых мушек.

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Подробнее о том, как избавиться от дрозофил, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как и когда сеять болгарский перец.

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