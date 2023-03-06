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1 час назад

Дизайнер указала на мешающие сексу предметы в спальне и подверглась критике

Lenta.ru

Тиктокерша, размещающая ролики под псевдонимом Wellhome и занимающаяся дизайном интерьеров, указала на мешающие сексу ошибки оформления спальни. Как сообщает The Sun, женщина подверглась критике со стороны подписчиков за некоторые свои идеи.

Дизайнер указала на мешающие сексу предметы в спальне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам дизайнера, она при выборе интерьеров старается ориентироваться на китайскую практику символического освоения пространства фэн-шуй — приверженцы этой ненаучной философии считают, что у всех предметов в доме должно быть свое место. Например, она попросила бы убрать из спальни телевизор.

«Из-за него нарушается сон, начинаются проблемы со здоровьем. Кроме того, он может вызвать проблемы с интимом в паре», — сказала она.

Кроме того, она предложила не размещать в спальне растения и аквариум, поскольку она, на ее взгляд, обладают «сильной мужской энергией» и якобы этим нарушают отношения в паре. В комментариях некоторые советы дизайнера подвергли критики. «Не соглашусь насчет растений. Благодаря им в спальне отличный воздух, они успокаивают», «Клянусь, не растения виноваты в том, что я плохо сплю», — заявили подписчики тиктокерши.

Дом и сад,
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