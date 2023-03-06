Дизайнер указала на мешающие сексу предметы в спальне

Тиктокерша, размещающая ролики под псевдонимом Wellhome и занимающаяся дизайном интерьеров, указала на мешающие сексу ошибки оформления спальни. Как сообщает The Sun, женщина подверглась критике со стороны подписчиков за некоторые свои идеи.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам дизайнера, она при выборе интерьеров старается ориентироваться на китайскую практику символического освоения пространства фэн-шуй — приверженцы этой ненаучной философии считают, что у всех предметов в доме должно быть свое место. Например, она попросила бы убрать из спальни телевизор.

«Из-за него нарушается сон, начинаются проблемы со здоровьем. Кроме того, он может вызвать проблемы с интимом в паре», — сказала она.