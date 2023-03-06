Какую рассаду нужно сажать уже в марте

Весна — время, когда дачники сажать семена. Главный агроном страны Октябрина Ганичкина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что нужно сеять уже сейчас, чтобы позже пересадить в грядку.
Эксперт заявила, что прежде всего стоит посадить рассаду перцев и баклажанов. Предварительно она рекомендует замочить семена на три дня в питательном растворе, чтобы они быстрее взошли.
Также, по словам специалиста, в марте можно сажать в теплицах семена томатов. И особенно она подчеркнула важность посадки зелени: сельдерея, петрушки, базилика, листового сельдеря, лука и чеснока.
«Зелень — наше все», — отметила агроном.
Март — прекрасное время, по мнению Ганичкиной, для подготовки земли к высадке. Поэтому она советует уже сейчас начинать облагораживать грядки и участки.
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