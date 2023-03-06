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58 минут назад

Агроном Ганичкина рассказала, какую рассаду нужно сажать уже в марте

Катерина Саломе

Весна — время, когда дачники сажать семена. Главный агроном страны Октябрина Ганичкина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что нужно сеять уже сейчас, чтобы позже пересадить в грядку.

Какую рассаду нужно сажать уже в марте
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт заявила, что прежде всего стоит посадить рассаду перцев и баклажанов. Предварительно она рекомендует замочить семена на три дня в питательном растворе, чтобы они быстрее взошли.

Когда сажать перец на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Также, по словам специалиста, в марте можно сажать в теплицах семена томатов. И особенно она подчеркнула важность посадки зелени: сельдерея, петрушки, базилика, листового сельдеря, лука и чеснока.

«Зелень — наше все», — отметила агроном.

Март — прекрасное время, по мнению Ганичкиной, для подготовки земли к высадке. Поэтому она советует уже сейчас начинать облагораживать грядки и участки.

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Дом и сад,Октябрина Ганичкина,
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