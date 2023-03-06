Выясняем, для чего нужна самая загадочная часть терки

Терка – непременный атрибут на любой кухне. Но чаще всего хозяйки используют лишь одну ее сторону или просто покупают терку с отверстиями для крупной нарезки. При этом даже не подозревая, что самая мелкая, колючая часть терки может избавить от множества проблем в приготовлении блюд.
Как правильно использовать колючую часть терки, читайте в материале «Рамблера».
Наши мамы и бабушки с успехом применяли эту сторону терки для приготовления всевозможных пюре. Это очень выручало, когда необходимо было вводить прикорм младенцам.
Однако не только для этого может (и должна) служить эта часть терки. С ее помощью очень быстро и без хлопот можно очистить рыбу от чешуи.
Надо просто взять в руки терку и проводить ее колючей частью по направлению от хвоста к голове рыбины, практически не прилагая никаких особых усилий.
В результате за считанные минуты рыба избавится от чешуек, а у вас останется время для других более приятных забот.
Правда, в первое время, возможно, чешуя будет разлетаться в разные стороны, но приноровиться к такому способу чистки получится очень быстро. И вскоре вы уже даже и не вспомните, что чистили рыбу как-то иначе.