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29 минут назад

Выясняем, для чего нужна самая загадочная часть терки

Мира Маркина

Терка – непременный атрибут на любой кухне. Но чаще всего хозяйки используют лишь одну ее сторону или просто покупают терку с отверстиями для крупной нарезки. При этом даже не подозревая, что самая мелкая, колючая часть терки может избавить от множества проблем в приготовлении блюд.

Выясняем, для чего нужна самая загадочная часть терки
Фото: РамблерРамблер

Как правильно использовать колючую часть терки, читайте в материале «Рамблера».

Наши мамы и бабушки с успехом применяли эту сторону терки для приготовления всевозможных пюре. Это очень выручало, когда необходимо было вводить прикорм младенцам.

Рамблер

Однако не только для этого может (и должна) служить эта часть терки. С ее помощью очень быстро и без хлопот можно очистить рыбу от чешуи.

Надо просто взять в руки терку и проводить ее колючей частью по направлению от хвоста к голове рыбины, практически не прилагая никаких особых усилий.

В результате за считанные минуты рыба избавится от чешуек, а у вас останется время для других более приятных забот.

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Правда, в первое время, возможно, чешуя будет разлетаться в разные стороны, но приноровиться к такому способу чистки получится очень быстро. И вскоре вы уже даже и не вспомните, что чистили рыбу как-то иначе.

Дом и сад,
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