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20 минут назад

Несколько способов очистить грязную раковину и слив

Клопс.Ru

Так легко накопить в раковине тарелки, сковородки и кастрюли... Как избавиться от толстого слоя грязи, покрывшего фаянс или металл из-за этого, рассказали в журнале Better Homies&Gardens.

Несколько способов очистить грязную раковину и слив
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Раковины из нержавеющей стали

Добавьте в пищевую соду немного средства для мытья посуды и протрите этим составом стенки раковины, губкой сдвигая грязь вниз. Добавляйте мыло до тех пор, пока поверхность не станет чистой. После этого промойте раковину водой. На нержавейке хорошо заметны пятна — чистые стенки протрите плюшевой тряпкой из микрофибры.

Избавиться от пятен ржавчины, вина или кофе поможет сода. Капните на неё несколько капель перекиси водорода и используйте губку или щётку для очистки. После высушите раковину мягкой тканью.

Фаянсовая раковина

Её также можно очистить с помощью соды, но есть альтернатива. Посыпьте половинку лимона солью и потрите ржавое пятно. После промойте поверхность чистой водой и протрите тканью из микрофибры.

Смесители и ручки

Используйте губку или щётку с мыльной водой, чтобы очистить краны и ручки. Для труднодоступных мест подойдёт зубная щётка. Если после чистки остаются белые пятна, добавьте в мыльную воду ложку уксуса и протрите всё ещё раз.

Как почистить слив

Используйте пищевую соду и уксус: они прочистят сток и устранят неприятные запахи. Сначала насыпьте в отверстие пищевую соду, а затем медленно добавляйте белый уксус в соотношении один к двум. Подождите 15 минут и промойте слив и поверхности кипятком, чтобы избавиться от остатков грязи.

Дом и сад,
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