Несколько способов очистить грязную раковину и слив

Так легко накопить в раковине тарелки, сковородки и кастрюли... Как избавиться от толстого слоя грязи, покрывшего фаянс или металл из-за этого, рассказали в журнале Better Homies&Gardens.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Раковины из нержавеющей стали

Добавьте в пищевую соду немного средства для мытья посуды и протрите этим составом стенки раковины, губкой сдвигая грязь вниз. Добавляйте мыло до тех пор, пока поверхность не станет чистой. После этого промойте раковину водой. На нержавейке хорошо заметны пятна — чистые стенки протрите плюшевой тряпкой из микрофибры.

Избавиться от пятен ржавчины, вина или кофе поможет сода. Капните на неё несколько капель перекиси водорода и используйте губку или щётку для очистки. После высушите раковину мягкой тканью.

Фаянсовая раковина

Её также можно очистить с помощью соды, но есть альтернатива. Посыпьте половинку лимона солью и потрите ржавое пятно. После промойте поверхность чистой водой и протрите тканью из микрофибры.

Смесители и ручки

Используйте губку или щётку с мыльной водой, чтобы очистить краны и ручки. Для труднодоступных мест подойдёт зубная щётка. Если после чистки остаются белые пятна, добавьте в мыльную воду ложку уксуса и протрите всё ещё раз.

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