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1 час назад

Эксперт рассказал, опасно ли излучение от удлинителей

Вести Подмосковья

При помощи удлинителей решается проблема дефицита розеток в доме или офисе. Но не следует забывать об электромагнитном излучении от таких устройств. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Эксперт рассказал, опасно ли излучение от удлинителей
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Если удлинитель перегружен, если к нему одновременно подключены телевизор, обогреватель и блоки питания, то это довольно сильный источник электромагнитного излучения. С другой стороны, заземление розеток существенно снижает интенсивность этого излучения. В старых домах заземления обычно нет, в новых оно, как правило, есть», – отметил эксперт.

Неисправность удлинителя, о которой может свидетельствовать, к примеру, потрескивание, ведет к повышению интенсивности электромагнитного излучения. Помимо прочего, поврежденное устройство не будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. Также удлинители лучше держать на расстоянии от спальных и рабочих мест, иначе излучение может навредить здоровью, заметил специалист.

«Возле изголовья кровати удлинитель лучше не класть. Если расстояние больше метра, это безопасно. Если меньше, нужно следить, чтобы было подключено не больше одного телефона или торшера. Переплетение проводов часто встречается на рабочих местах. Если к удлинителю подключены одновременно компьютер, принтер и так далее, лучше расположить его как можно дальше от головы: не на столе, а, допустим, около ног», – порекомендовал Антон Ястребцев.

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