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36 минут назад

Почему не стоит выбрасывать хвостики от огурцов

Мира Маркина

Большинство хозяек привыкли отрезать кончики от огурцов и сразу же их выбрасывать. Однако на просторах интернета мы нашли несколько советов, как использовать огуречные хвостики с пользой в быту.

Почему не стоит выбрасывать хвостики от огурцов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На кухне

Как утверждают в Сети, огурец способен прекрасно справиться с жирными пятнами на кухне, но чтобы не "переводить" на это дело свежий продукт, просто возьмите отрезанный от овоща хвостик и протрите им любое маслянистое пятно на поверхности кухни или на столе. Благодаря большому количеству воды в составе, огурец легко справится с этой задачей, очистив поверхность от жира, а вам останется лишь протереть все влажной тряпкой.

В уходе за кожей

Ни для кого не секрет, что маска для лица из огурцов – прекрасное тонизирующее и увлажняющее средство. Этот рецепт далеко не нов. Помимо того, что огурцы помогут в борьбе с морщинами, они также станут эффективными помощниками при усталости глаз – просто положите их на закрытые веки и подержите несколько минут. Помимо увлажнения, вы получите расслабление и, при регулярном использовании подобной "маски", избавитесь от мелких морщин.

Также существует мнение, что, если потереть кончиком огурца волосы, они станут крепче и более блестящими.

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В уходе за обувью

Отрезанные огуречные хвостики можно даже использовать для чистки обуви. Если нет времени на полноценное мытье, достаточно протереть обувь огурцом и насухо любой салфеткой – овощ прекрасно справится почти с любыми загрязнениями, особенно, если речь идет просто об уличной пыли. Помимо того, что сапоги или ботинки станут чистыми, они еще и заблестят.

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